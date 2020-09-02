تكنولوجيا: آيسر تطلق بطولة Predator League عبر الإنترنت في الشرق الأوسط بالتعاون مع شركة ESL

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت آيسر، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، عن إطلاق بطولة Predator League عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وذلك بالتعاون مع شركة ESL، أكبر شركة للرياضات الإلكترونية في العالم. وتعتبر البطولة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط للشركتين حيث تتعاون آيسر مع ESL في تنظيم وإدارة خدمات هذه الفعالية التي تتضمن إقامة البطولة على منصة ESL Play بالإضافة إلى الترويج لمنصة الرياضات الإلكترونية من الجيل التالي Planet9. وبالتزامن مع البطولة، سيتم طرح عروض حصرية لدى متاجر التجزئة في الشرق الأوسط.

وتتيح هذه المسابقة للمواهب الشابة فرصة الفوز بأول الألقاب في لعبة Counter Strike: Global Offensive وتوفر فرصة نادرة لحضور الحصص التدريبية مع مجموعة من أفضل المدربين على مستوى المنطقة بدعم من منصة الألعاب Planet9. ويعتبر هذا النشاط الأول من نوعه للشركتين في الشرق الأوسط، حيث تعد آيسر وعلامتها التجارية Predator المخصصة للألعاب شريكاً عالمياً لشركة ESL منذ فترة طويلة. وسيوفر المدربون الخبرات اللازمة لمساعدة المواهب الشابة باعتبارهم من اللاعبين والمدربين السابقين المعروفين في لعبة Counter Strike: Global Offensive.

ستستمر البطولة في منطقة الشرق الأوسط عبر الإنترنت لمدة 4 أسابيع، وستقام مسابقتان للتصفيات ومسابقة للنهائيات تضم 8 فرق. تقام كافة المسابقات على منصة ESL Play، ومن المقرر أن يتم فتح باب الاشتراك في البطولة يوم 24 أغسطس. وسيتم بث الأدوار قبل النهائية والمنافسة النهائية من بطولة الشرق الأوسط مباشرة على الهواء عبر حساب أحد المؤثرين على مدار ثلاثة أيام مع إجراء سحب يتيح للمشاهدين فرصة الفوز بجوائز متنوعة مثل ملحقات الألعاب. وبالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك عروض ترويجية مخصصة وحصرية على منتجات ألعاب Predator في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع شرف دي جي وفي المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مكتبة جرير.

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وقال رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لشركة ESL: “يعتبر هواة الألعاب أساساً لانتشار الرياضات الإلكترونية ومن المهم للغاية أن نوفر للمواهب الشابة المنصة التي تساعدهم على توسيع إمكاناتهم إلى أقصى حد. ستمثل بطولة Predator League بداية الطريق لأي شخص يريد تحقيق النجاح في عالم الرياضات الإلكترونية. وتواصل آيسر الاستثمار في النمو الطويل الأجل للرياضات الإلكترونية، ويسرنا أن نتعاون مع شركة آيسر ونعمل على توسيع شراكتنا الحالية معها بإطلاق أول بطولة عبر الإنترنت لها في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا”.

من جهته، قال بول كولينز، مدير عام شركة آيسر الشرق الأوسط: “نتطلع لإطلاق بطولة Predator League، والتي تمثل الخطوة التالية في شراكتنا طويلة الأمد مع Intel Extreme Masters وشركة ESL لجذب المواهب الشابة في مجال الرياضات الإلكترونية.” وأضاف: “كعلامة تجارية رائدة في مجال الألعاب في العالم، تلتزم Predator بدعم مجتمع لعبة Counter Strike: Global Offensive وقاعدة معجبيها. وسيؤدي طرح منصة Planet9 للرياضات الإلكترونية إلى توفير تدريب احترافي من الدرجة الأولى للفرق الفائزة، كما ستعمل الشراكة مع تجار التجزئة المحليين على توفير منتجات Predator للجميع من خلال العروض الترويجية المصممة خصيصاً لهذا الحدث”.

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