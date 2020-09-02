هاتف الألعاب Nubia Red Magic 5S أصبح متوفرًا الآن للشراء على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE عن الهاتف Nubia Red Magic 5S بالصين في شهر يوليو الماضي، وفي الأسبوع الماضي أصبح هذا الهاتف أخيرًا متاحًا للطلب المسبق على الصعيد العالمي. أما وقد قلنا ذلك، فقد أعلنت شركة Nubia الآن أن الهاتف Nubia Red Magic 5S الجديد أصبح متاحًا الآن للبيع بشكل رسمي على الصعيد العالمي بعدما بدأت فعلاً بشحن الهاتف للعملاء مقابل 579 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB ومقابل 649 دولار أمريك لنسخة 12GB/256GB في أكثر من 40 بلدًا حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا والمملكة المتحدة وأستراليا وهونغ كونغ وإندونيسيا واليابان والكويت وماكاو والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة.

للتذكير، الهاتف Nubia Red Magic 5S يأتي مع نظام تبريد مُحسن من خلال طلائه بالفضة التي يوفر موصلية حرارية أفضل. وبالنسبة لبقية المواصفات والتصميم، فهي تتشابه مع مواصفات وتصميم الهاتف Nubia Red Magic 5G الحالي.

الإضافة الجديدة الكبيرة في الهاتف Nubia Red Magic 5S الجديد هي طبقة التبريد المطلية بالفضة. يجب أن يؤدي هذا إلى توفير نتائج أفضل من أنابيب تبديد الحرارة النحاسية التقليدية التي تستخدمها معظم الهواتف الذكية. الهاتف لا يزال يحتفظ بمروحة التبريد التي تمتاز بسرعة تبلغ 15 آلف دورة في الدقيقة مما يساهم في تعزيز نظام التبريد الكلي وإبقاء حرارة الهاتف منخفضة أثناء الشحن بقوة 55W.

وبغض بالنظر عن نظام التبريد، فالهاتف Nubia Red Magic 5S الجديد يأتي كذلك مع شاشة AMOLED بحجم 6.65 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz وبمعدل إستجابة للمس يبلغ 240Hz. وإلى جانب ذلك، هذا الهاتف يأتي كذلك مع أزرار كتف حساسة للمس تمتاز بإستجابة أعلى للمس تبلغ 320Hz مما يساعد على توفير أداء مثالي في الألعاب التنافسية.

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الواجهة الخلفية للهاتف Nubia Red Magic 5S تضم كذلك كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا ماكرو بدقة 2 ميغابكسل. وكما هو الحال مع معظم الهواتف الذكية الموجهة للاعبين، فهناك إضاءة RGB قابلة للتخصيص أيضًا.

كما هو الحال مع Nubia Red Magic 5G، فالهاتف Nubia Red Magic 5S الجديد يأتي مع المعالج Snapdragon 865، ومع ما يصل إلى 16GB من الذاكرة العشوائية LPDDR5، ومع ما يصل إلى 256GB من الذاكرة التخزينية السريعة UFS 3.1، كما أنه يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 55W. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف يأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة Red Magic OS.