الكشف رسميًا عن Lenovo Tab P11 Pro مع شاشة OLED بحجم 11.5 إنش

فاطمة أيت طالب - دبي - في ظل مساعيها المتواصلة لزيادة حصتها السوقية في سوق الأجهزة اللوحية، قامت شركة Lenovo هذا الأسبوع بإزاحة الستار رسميًا عن الجهاز اللوحي Lenovo Tab P11 Pro بإعتباره الجهاز اللوحي الرائد الأحدث من شركة Lenovo.

جهاز Lenovo Tab P11 Pro الجديد يضم شاشة OLED بحجم 11.5 إنش وبدقة 2560×1600 بكسل تدعم تقنية HDR10 و Dolby Vision، ويضم كذلك أربع مكبرات للصوت من شركة JBL تدعم تكنولوجيا الصوت المحيطي Dolby Atmos، ويضم أيضًا معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 730، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

جهاز Lenovo Tab P11 Pro الجديد من شركة Lenovo يأتي كذلك مع بطارية بسعة 8600mAh تعد بتقديم 15 ساعة من الإستخدام، ومع كاميرتين في الأمام بدقة 8 ميغابكسل تدعم خاصية التعرف على الوجه، وكامرتين أيضًا في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية.

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شركة Lenovo توفر أيضًا مع جهاز Lenovo Tab P11 Pro لوحة مفاتيح قابلة للفصل تضم أيضًا لوحة التتبع، وغطاء واقي مع مسند، فضلا عن القلم الإلكتروني Lenovo Precision Pen 2. وبالعودة إلى خاصية التعرف على الوجه، فهي تقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك الخاص على الجهاز اللوحي تلقائيًا، مما يجعل مهمة مشاركة الجهاز اللوحي مع أفراد العائلة سهلة للغاية. وبالإضافة إلى كل ذلك، هذا الجهاز اللوحي يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في زر التشغيل.

على أي حال، Lenovo Tab P11 Pro سيُكلف 700 يورو في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وسيكون متوفرًا للشراء في هذه المناطق إبتداءً من شهر نوفمبر المقبل. السعر في الولايات المتحدة الأمريكية سيكون أقل بكثير، فهو سيبلغ 500 دولار أمريكي فقط.