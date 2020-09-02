إشاعة جديدة تقترح حصول كل من Xperia 1 II و Xperia 5 II على Android 13

فاطمة أيت طالب - دبي - مع إطلاق الهاتفين Galaxy Note 20 و Galaxy Note 20 Pro في الشهر الماضي، أعلنت شركة سامسونج أنها ستقوم بإطلاق ما يصل إلى ثلاثة تحديثات أندرويد رئيسية لأجهزتها الرائدة بدءًا من تشكيلة Galaxy S10 Series التي تم إطلاقها في العام الماضي.

الآن يبدو أن شركة Sony على إستعداد لتحذو حذوها. وفقًا لإشاعة جديدة من اليابان، ستقوم شركة Sony بإطلاق ثلاث تحديثات أندرويد رئيسية بدورها للهاتف Xperia 1 II، مما يعني أن هذا الهاتف مؤهل للحصول على تحديث Android 11 و Android 12 و Android 13. وكما يمكنك أن تتوقع، فلا توجد معلومات بشأن المواعيد التي سيتلقى فيها الهاتف Xperia 1 II هذه التحديثات بالضبط، ولكن سيكون من الرائع أن نرى شركة Sony تُقدم على هذه الخطوة.

ضع في إعتبارك أن كل هذا غير رسمي في الوقت الراهن. نشر نفس المصدر حالة بعض طرازات Xperia الأخرى أيضًا، لذلك إليك إصدارات الأندرويد النهائية التي ستحصل عليها هذه الطرازات.

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سينضم Xperia 5 II إلى Xperia 1 II وسيحصل في آخر تحديث رئيسي له على نظام Android 13، بينما سيحصل Xperia 1 و Xperia 5 و Xperia 10 II على تحديث Android 11 فقط وسيتم نسيانهم بعد ذلك. ستظل الهواتف Xperia 10 و Xperia 10 Plus و Xperia Ace و Xperia 8 و Xperia 8 Lite عالقة في نظام Android 10 إلى الأبد، على الأقل وفقا لهذه الإشاعة. الطرازات الأخرى غير المذكورة هنا لن تحصل بدورها على Android 11.

بطبيعة الحال، ينبغي التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة. نأمل أن تحذو Sony حذو سامسونج وإصدار بيان رسمي فيما يتعلق بوضعية هواتفها الذكية عندما يتعلق الأمر بتحديثات الأندرويد الرئيسية.