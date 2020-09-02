شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 أسئلة يجب الإجابة عنها قبل اختيار تطبيقات التعلم للأطفال مع اقتراب الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب العام الدراسى الجديد وعدم رفع القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا فى معظم دول العالم، فمن المتوقع أن يستخدم معظم الطلاب منصات التعلم عن بُعد أو التطبيقات التعليمية للدراسة، ولكن قبل تنزيل مثل هذه التطبيقات يجب على الآباء إلقاء نظرة فاحصة على هذه المنصات والتطبيقات، والبحث عن إجابات للخمسة أسئلة التالية عند تقييم منصة التعلم عبر الإنترنت أو تطبيقات التعلم الموجهة للأطفال خاصةً أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 10 سنوات، إليك 5 أسئلة يجب الإجابة عليها قبل اختيار تطبيقات التعلم الموجهة للأطفال:

1- هل يحتوى التطبيق على إعلانات أو عمليات شراء داخلية؟

قد يبدو تطبيق تعلم الرياضيات المجانى الذى يستخدمه طفلك جذابًا للغاية، ولكن الشركة التى طورته ستحتاج إلى تحقيق بعض الأرباح بالتأكيد، وغالبًا ما يكون ذلك من خلال الإعلانات أو عمليات الشراء داخل التطبيق، وبعض هذه الإعلانات قد لا تكون مناسبة للأطفال.

بينما قد تكون عمليات الشراء داخل التطبيق عند إحراز تقدم فى اللعبة أو التطبيق مكلفة وتقلل من تركيز الطفل أثناء التعلم، لذا قبل تثبيت التطبيق فى جهاز الطفل يجب عليك التأكد من أن التطبيق لا يحتوى على إعلانات أو يتطلب عمليات شراء متعددة للتقدم أو فتح المستويات قد تكون مكلفة ويقوم بها الطفل دون علمك.





2- هل يوفر التطبيق طرقا إبداعية للتعلم؟

تتيح بعض تطبيقات التعلم للأطفال تجميع أحجية أو معرفة الحروف، وهى أنشطة يمكن للأطفال القيام بها بدون استخدام جهاز إلكترونى، ومن ثم يجب أن يتيح التطبيق طرقًا أكثر إبداعية للتعلم حتى لا يقوم الطفل بتمضية الكثير من الوقت فى استخدام الجهاز بدون سبب.

حيث يمكنك البحث عن تطبيق أو منصة تستفيد من الإمكانات الرقمية للجهاز الذى يستخدمه طفلك، مثل: تطبيق Metamorphabet الذى يساعد الأطفال على التعرف على الحروف، ولكن بدلاً من مجرد تحديد الكلمات التى تبدأ بهذا الحرف يظهر لهم رسوم ملونة للعنصر الذى يبدأ به الحرف.

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3- هل التطبيق أو منصة التعلم يلبى احتياجات الطفل؟

يرغب بعض الأطفال بالتعلم عن طريق النظر إلى العناصر، بينما البعض الآخر يرغبون فى لمس الأشياء وتحريكها للتعلم، لذا يجب على الآباء مراعاة كيف يتعلم أطفالهم عند اختيار التطبيق أو منصة التعلم المناسبة لهم، حيث تخدم بعض منصات أو تطبيقات التعلم طريقة واحدة من طرق التعلم، أو يستخدمون تسلسلًا معينًا قد يكون صعبًا على فهم الطفل.

4- هل يركز التطبيق أكثر على اللعب؟

تُركز بعض التطبيقات التعليمية على المكافآت وليس التعلم، فبدلاً من التحفيز لإتقان مفهوم الرياضيات، يركز التطبيق على أنه يجب على الطفل تحقيق مستوى أعلى للوصول إلى المكافأة، مما يجعله يركز أكثر على كيفية الوصول إلى المستوى التالى بدلًا من التعلم.





5- هل يقدم التطبيق وعودًا غير منطقية؟

تقدم الكثير من تطبيقات التعلم وعودًا كبيرة حول الكيفية التى ستساعد بها طفلك على التعلم، ولكن يجب أن تثير مثل هذه الوعود بعض من الشك للآباء ما لم يتم دعمها من خلال البحث العلمى الذى يوفره مختصين فى مجال التطبيقات الموجهة للأطفال.