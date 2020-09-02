شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. هكذا يمكنك استخدام مهام جوجل فى Gmail والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل تطبيق مهام جوجل Google Tasks مثل قائمة المهام الرقمية، وعلى الرغم من وجود تطبيقات مخصصة لنظامي التشغيل أندرويد وiOS، إلا أنها مدمجة أيضًا في عرض البريد الوارد مباشرةً عند استخدام Gmail على سطح المكتب، لذلك يمكن أن تكون طريقة سهلة لتتبع العناصر أثناء تصفح بريدك الإلكتروني في حال احتجت إلى تذكر الرد على رسالة بريد إلكتروني لاحقًا، أو إذا احتجت إلى الوصول إلى رسالة بسرعة.

كيفية الاستخدام في 10 خطوات

• وفقا لما ذكره موقع "the verge"، فإنه لفتح "المهام"، ابحث عن الزر الأزرق على الجانب الأيمن بخط أبيض ونقطة صفراء فيه.

• سيتم فتح المهام في شريط جانبي على الجانب الأيمن، إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها مهام Google ، فاضغط على "البدء".

• اضغط فوق "إضافة مهمة" لإنشاء مهمة.

• يمكنك إدخال أو تعديل اسم مهمتك في تلك القائمة، ولتعديل أو إضافة المزيد من التفاصيل لمهمة ما، اضغط فوق رمز القلم الرصاص بجوار هذه المهمة، سينقلك هذا إلى قائمة أخرى حيث يمكنك تعيين تاريخ ووقت لمهامك، وتغيير القائمة التي تكون مهمتك فيها، وإضافة مهام فرعية.

• يمكنك أيضًا الضغط فوق أيقونة سلة المهملات في الزاوية اليمنى لحذف المهمة، وعند الانتهاء، اضغط على سهم الرجوع في الزاوية العلوية اليسرى من الشريط الجانبي.

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• يمكنك سحب وإسقاط المهام لتغيير ترتيبها، ويمكنك تنظيم المهام الخاصة بك في قوائم مختلفة، اضغط فوق "المهام الخاصة بي" في الجزء العلوي، وحدد "إنشاء قائمة جديدة" من خيارات القائمة المنسدلة لإضافة قائمة أخرى، كما أنه لتغيير اسم القائمة، يمكنك الضغط على النقاط الثلاث على يسار "إضافة مهمة".

• لحفظ بريد إلكتروني كمهمة، اسحب البريد الإلكتروني إلى الشريط الجانبي "مهام".

• لتمييز مهمة كمكتملة، اضغط فوق الدائرة الموجودة على يسار المهمة.

• لعرض المهام المكتملة، اضغط فوق "مكتمل" في الجزء السفلي من الشريط الجانبي.

• ستتم مزامنة المهام التي تضيفها من خلال هذا الشريط الجانبي مع تطبيقات الهاتف، وستراها أيضًا إذا فتحت مهام Google من خلال تطبيق آخر، مثل Drive أو التقويم.