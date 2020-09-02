شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مترو موسكو يختبر تقنية الدفع عبر التعرف على وجوه الركاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الخدمة الصحفية لهيئة النقل والمواصلات فى موسكو أن محطات مترو الأنفاق فى العاصمة الروسية بدأت باختبار منظومة جديدة لدفع ثمن التذاكر عبر تقنية التعرف على الوجوه، وأشارت الخدمة إلى أن "المرحلة الأولى من اختبار منظومة الدفع الإلكترونى الجديدة المذكورة من المفترض أن تنتهى بحلول 1 أكتوبر العام الجاري".

وحول الموضوع قالت وكالة "موسكو" للأنباء: "منذ الأول من سبتمبر الجارى بدأ العمل بمنظومات المراقبة عبر الفيديو فى جميع محطات مترو الأنفاق، وتم التوقيع على لوائح التعاون ما بين وكالات حماية القانون وهيئات الأمن الخاصة بالمترو، وفى القريب العاجل ستتطور هذه المنظومات بشكل نشط من حيث الخدمات التى تخص الركاب، وخصوصا فيما يتعلق بإدخال نظام FacePay الذى يسمح بدفع ثمن التذاكر عبر تقنيات التعرف على الوجوه.. يتم حاليا اختبار النظام مع الشركاء المصرفيين".

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وتبعا لهيئة النقل والمواصلات فى موسكو فإن منظومات المراقبة عبر الفيديو ستساعد أيضا فى تتبع حركة الازدحام فى قطارات مترو الأنفاق، وستنقل البيانات حول هذا الأمر إلى تطبيقات خاصة بالهواتف المحمولة لمساعدة الناس على اختيار المقصورات غير المزدحمة فى القطارات، حسب روسيا اليوم.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تسعى فى الأعوام الأخيرة لاعتماد تقنيات التعرف على الوجوه والبيانات البيومتيرية فى العديد من المجالات بما فيها مجالات الدفع الرقمى والمعاملات المصرفية.