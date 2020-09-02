شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه قمر الذرة آخر اكتمال قمرى بالصيف ولماذا سمى بهذا الاسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبلغ القمر الكامل ذروته في الساعة 1:22 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأربعاء وسيكون مرئيًا لمدة ثلاث ليالٍ متتالية، واليوم الأخير الذي سيظهر فيه وجهه بالكامل هو 3 سبتمبر، ولعل هذا الأمر مميز لأنه آخر قمر مكتمل في الصيف، وسيتمكن مراقبو السماء أيضًا من الاستمتاع بكوكب المشتري اللامع وزحل الخافت، والذي سيظهر بعد الساعة 8 مساءً بالتوقيت الشرقي في الجنوب الشرقي.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أطلق على هذا القمر الأمريكيون الأصليون اسم "قمر الذرة" لأنه يدل على أن المحاصيل جاهزة للحصاد، حيث صاغت اسمه قبائل ألغونكوين في أمريكا الأصلية.

وجاء أول قمر مكتمل في شهر سبتمبر مبكرًا، لأن الكرة القمرية ستكون كاملة في الأول من سبتمبر، ومن هنا يطلق عليه اسم قمر الذرة.

ووفقًا لمجلة The Farmer's Almanac ، "تاريخيًا، أعطى بعض الأمريكيين الأصليين اسمًا للقمر الكامل لكل شهر، حيث أطلقوا عليه اسمًا يتعلق بحدث طبيعي أو علامة الموسم".

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ولعل تم استخدام الاسم لأنه يشير إلى الوقت الذي يتم فيه حصاد الذرة عادةً، ولكن تم أيضًا تسميته بقمر الشعير لأن الشعير جاهز للقطف.

وقالت ناسا: "مع انتهاء الشفق المسائي، يظهر كوكب المشتري اللامع وكوكب زحل الخافت في الجنوب والجنوب الشرقي، مع كوكب المشتري إلى اليمين بحوالي 27 درجة فوق الأفق وزحل على اليسار بحوالي 26 درجة فوق الأفق".

كما سيكون كوكب عطارد موجود بالفعل، ولكن قد يكون مرئيًا في وقت مبكر من المساء (حوالي 30 دقيقة بعد غروب الشمس)، منخفضًا في الأفق الغربي.

كما أن قمر أوائل سبتمبر يمهد الطريق للقمر الأزرق النادر للغاية والذي من المتوقع ظهوره في عيد الهالوين الموافق 21 أكتوبر المقبل، وتبدو معظم الأقمار الزرقاء شاحبة باللونين الرمادي والأبيض، ولا يمكن تمييزها عن أي قمر آخر رأيته من قبل.