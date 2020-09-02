ZTE Axon 20 5G اول هاتف بكاميرا مخفية تحت الشاشة

الوصول سريعاً لـ :

هاتف ZTE Axon 20 5G هو اول هاتف في العالم يصدر بكاميرا امامية مخفية تحت الشاشة. اخيرًا ظهرت هذه التقنية التي بدأت الشركات بالعمل عليها منذ فترة طويلة. و لم يصدر منها اي هاتف حتى اصدرت ZTE هاتفها الجديد الذي هو بمواصفات فئة فوق المتوسطة تحت العليا. بشاشة كاملة بالمعنى الحرفي للشاشة الكاملة. بدون استعمال محرك للكاميرا الأمامية او ثقب في الشاشة او استعمال كاميرا خلفية تنقلب لتصبح امامية. فقط كاميرا امامية مخفية تحت الشاشة. ما المواصفات؟. و ما انطباعاتنا عنه؟ هذا ما سنقوم بسرده في هذا المقال.

مواصفات ZTE Axon 20 5G

المعالج Qualcomm Snapdragon 765G الشاشة بحجم 6.92 بوصة من نوع AMOLED بدقة 1080×2460 بمعدل تحديث 90Hz ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB او 8GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB او 256GB الكاميرات الخلفية رباعية الكاميرا الأولى بدقة 64MP و فتحة عدسة f/1.8 الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع Ultrawide الكاميرا الثالثة بدقة 2MP بفتحة عدسة f/2.4 من نوع Macro الكاميرا الرابعة بدقة 2MP بفتحة عدسة f/2.4 و هي حساس عمق الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 32MP و فتحة عدسة f/2.0 مخفية تحت الشاشة البطارية Advertisements بطارية بسعة 4220mah يدعم الشحن السريع بقدرة 30Watt

مميزات ZTE Axon 20 5G

الكاميرا الأمامية

كنت انتظر كتابة هذه الفقرة من فترة طويلة. الكاميرا الأمامية اخيرًا صارت مخفية تحت الشاشة نفسها. لن تنبثق بمحرك. لن تستعمل محرك دوران لتدور تصبح امامية. لن تستعمل ثقب في الشاشة. لاشئ من كل هذه الإبتكارات القديمة فالآن الشاشة ستحمل الكاميرا الأمامية خلفها مختفية تحت البكسلات الخاصة بالشاشة و تظهر فقط عندما تحتاجها بدلًا من كل هذه الإختراعات الماضية اخيرًا. المشكلة انك ان دققت في الشاشة الآن ستجد الكاميرا و ستراها بسبب ان كثاقة البكسلات في حيز الكاميرا قليل نسبيًا. لكن هذا الجيل الأول فقط من هذه التقنية. و شاومي بدأت تشوق للجيل الثاني من هذه التقنية قريبًا. فلننتظر هذه التقنية اكثر. في هذه الفقرة لا اهتم بجودة الكاميرا التي من المواصفات ستكون جيدة في الإضائة العالية و المتوسطة. و لكن الجودة تحتاج لتجربة لتحكم عليها

الأداء مع دعم 5G

فقرة اعتيادية رأينا معالج Qualcomm Snapdragon 765G في هواتف كثيرة و هو اقوى معالج تحت الفئة العليا الآن من شركة Qualcomm. يعطيك اداء قوي جدًا يقترب من معالج Snapdragon 845 الرائد. سيساعدك المعالج على تشغيل اقوى الألعاب و اقوى البرامج بدون مشاكل. حتى الـ Multi Task سيكون امرًا هينًا على هذا المعالج. و لكن لا تزال التجربة هي الحاكم الاول و الأخير في هذه النقطة. فواجهة الجهاز تحتاج لتجربة قبل الحكم عليها. لا ندري ما اضافات ZTE من ناحية الواجهة بعد. و لكن كحكم مبدأي و كإنطباع فالهاتف يحقق نقطة جيدة في الأداء. دعم 5G يساعد على زيادة التركيز على تطوير هذه التقنية. ربما 5G لم تنضج بعد بشكل كاف. و لكن كلما زادت الهواتف التي تحمل دعمها كلما زاد معدل تطويرها و كلما كان نضوجها اسرع.

الشاشة

الشاشة جيدة و من نوع AMOLED. غالبًا نوع الشاشة هو المطلوب من اجل الكاميرا حيث انك ستقوم بإطفاء البكسلات الميطة و المغطية للكاميرا عند استعمالها و هذا ممكن فقط في حالة الشاشات الـAMOLED و غير ممكن في شاشات IPS. من نوع الشاشة يمكن ان نستنتج ان الهاتف سيكون مناسبًا بشكل كبير لعرض اي محتوى مختلف بسبب جودة الوان الشاشة و سطوعها الممتاز. مع دقة FHD+ فالشاشة بحجمها هذا جيدة جدًا غير انها تحمل معدل تحديث عال 90Hz هذا معدل التحديث الأمثل من رأيي حيث سيعطيك سلاسة عالية في استعمال الشاشة و لكنه لن يقوم بسحب كمية كبيرة من الطاقة من البطارية بالتالي تضمن ان بطاريتك ستصمد لفترة زمنية اكبر.

البطارية و سرعة الشحن

سعة البطارية تكفي ليوم كامل هذا امر طبيعي جدًا فهي بسعة 4220mah تستطيع هذه البطارية الصمود حتى يوم كامل من الإستعمال بدون ان تحتاج لإعادة شحن البطارية اكثر من مرة حلال اليوم و هذا جيد جدًا حيث ان هذا سيساعدك على تشغيل الهاتف براحة كبيرة و استعماله طول اليوم بدون الخوف من ان البطارية ستنفذ و لكن على كل حال يمكنك شحنه بسرعة بفضل الشاحن السريع بقدرة 30watt الذي يستطيع شحن البطارية بنسبة كبيرة و بسرعة عالية ليعطيك اطول عمر بطارية ممكن من خلال اقل مدة شحن. و هذا غرض الشحن السريع في النهاية. لكن هذه النقطة تحتاج لتجربة ايضًا فلا حكم نهائي و لكن كإنطباع فهي جيدة.

عيوب ZTE Axon 20 5G

الهاتف زجاجي لكنه لا يحمل شحنًا لاسلكيًا

الهاتف بدون طبقات حماية على الشاشة او الظهر

سعر ZTE Axon 20 5G

تقنية جديدة سعرها غال طبعًا. هذا ما تظنه لأول وهلة ان ZTE Axon 20 5G غال الثمن. لكن سعره 270 يورو فقط. نعم هذا سعره العالمي ليس سعره في الصين او في الهند بل ان صدر في العالم كله سيصدر بسعر 270 يورو و ستتمكن من شرائه بهذا السعر. هل تشتري هذا الهاتف من اجل المواصفات؟. في سعره نعم. من اجل تقنية جديدة؟. نعم. من اجل واجهة؟. سيحتاج هذا الأمر لتجربة ايضًا. منافس ZTE Axon 20 5G في السعر هو هاتف Realme 7 Pro الذي سيصدر قريبًا. و ZTE تتفوق في كل شئ عدا الإنتشار حول العالم. فما رأيك؟

اقرأ ايضًا