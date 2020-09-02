Lenovo تطلق “Legion Slim 7i” أحد أفضل الحواسب المحمولة لعشاق الألعاب الإلكترونية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - منذ ساعتين

كشفت شركة Lenovo مؤخرا عن مواصفات حاسب Legion Slim 7i الذي صنف من بين أفضل الحواسب المخصصة لعشاق الألعاب الإلكترونية.

وتبعا لـ Lenovo فإن الحاسب الجديد يعتبر أنحف حاسب ألعاب أطلق حتى اليوم مزودا بمعالج رسوميات GeForce RTX وبشاشة 15 بوصة.

ويأتي هيكل هذا الحاسب من الألومينيوم المتين والبلاستيك، ويبلغ وزنه 1.75 كلغ فقط، بينما لا تتجاوز سماكته 18 ملم.

العملاقة Lenovo تطلق أحد أفضل الحواسب المحمولة في العالم

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز معالج Intel Core i9. من الجيل العاشر، ومعالج رسوميات GeForce RTX 2060 من صنع NVIDIA، وذاكرة وصول عشوائي DDR4 بحجم 8 غيغابايت قابلة للتوسيع حتى 32 غيغابايت، ووحدات تخزين داخلية بسعات تصل إلى 2 تيرابايت.

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كما زوته Lenovo بشاشة بمقاس 15.6 بوصة، معدل تحديثها 60 هيرتزا، ومعدل سطوعها يعادل 400 شمعة/م، ولها القدرة على عرض فيديوهات 4K.

العملاقة Lenovo تطلق أحد أفضل الحواسب المحمولة في العالم

وحصل الجهاز أيضا على بطارية باستطاعة 71 واطا تكفيه ليعمل 8 ساعات متواصلة، وعلى تقنية Privacy Shutter لضمان خصوصية الكاميرا، وعلى ماسح لبصمات الأصابع مدمج في زر الطاقة، إضافة للوحة مفاتيح متطورة مزودة بإضاءة داخلية.