كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة إنتل الجيل 11 من معالجات Tiger Lake المخصص لأجهزة الحاسب المحمول، والذي ينطلق لدعم الأجهزة التي تنطلق في خريف هذا العام.
كشفت شركة إنتل عن الجيل 11 من معالجات Tiger Lake، الذي يتكامل مع كرت Xe، ويدعم معايير Thunderbolt 4، كما يدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi 6، كما تدعم إستهلاك أقل للطاقة مقارنة بالإصدار السابق من معالجات Ice Lake.
أكدت شركة إنتل على أن الجيل 11 من معالجات Tiger Lake الذي يقدم أفضل آداء في المعالجات المخصصة لأجهزة الحاسب المحمول التي تتميز بتصميم نحيف.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: انتل تعلن عن الجيل 11 من معالجات Tiger Lake التي تدعم أجهزة الحاسب في خريف هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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