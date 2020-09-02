تكنولوجيا: LG تكشف عن خط إنتاجها الجديد من أجهزة تلفاز 8K OLED للعام 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة LG خلال حدث NVIDIA الأخير عن خط إنتاجها الجديد من أجهزة التلفاز المميزة بشاشة OLED و تدعم دقة عرض 8K، كما تضم الجيل الثالث من معالج Alpha 9 بتقنية الذكاء الإصطناعي.

خلال إعلان NVIDIA عن سلسلة كرت الشاشة GeForce RTX 30، إستعرضت الشركة خط إنتاج LG الجديدة من أجهزة تلفاز 8K OLED، الذي يدعم ضغط تدفق العرض عبر HDMI Display، كما يدعم الأجهزة الجيل الثالث من معالج Alpha 9 بتقنية الذكاء الإصطناعي، مع مميزات خاصة للألعاب مثل VRR، وALLM.

ويمكن للجيل الثالث من معالج Alpha 9 بتقنية الذكاء الإصطناعي أن يدعم تمكين محتوى بدقة عرض 8K بنطاق ترددي كامل، كما يضم جهاز التلفاز العديد من تقنيات HDMI الجديدة التي تشمل DSC و VRR، مع وضع تلقائي لدعم الجهاز عند تأخر الإستجابة.

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كما تتوافق أجهزة تلفاز LG الجديدة مع تقنية NVIDIA G-SYNC، لذا ستتوافق الأجهزة مع الألعاب في أجهزة المستخدمين التي تتضمن سلسلة RTX 30 الجديدة من كرت الشاشة، أو سلسلة RTX 20، أو سلسلة GTX 16.

أيضاً تأتي أجهزة LG الجديدة بتقنية Dolby Atmos، وميزة التعلم الآلي الذي يتركز على الذكاء الإصطناعي والتعلم العميق، كما تتميز الأجهزة بإمكانيات أجهزة LG ThinQ مدمجة.

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