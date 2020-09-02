LG تحدد رسميًا موعد الإعلان عن هاتفها المُزدوج الشاشة الفريد من نوعه، LG Wing

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد سمعنا منذ فترة عن الهاتف LG Wing القادم من شركة LG وقد رأيناه بالفعل وهو قيد العمل مرتين. يمتاز هذا الهاتف بإمتلاكه لشاشتين تقع الأولى فوق الثانية بحيث يتعين على المستخدم تدوير الشاشة الرئيسية ليصبح الهاتف على شكل الحرف T إذا كان يرغب في الوصول إلى الشاشة الثانية الموجودة في الأسفل. أما وقد قلنا ذلك، فقد كشفت لنا شركة LG أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف LG Wing الجديد في اليوم 14 من شهر سبتمبر الجاري، وبالضبط في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت كوريا الجنوبية.

حصلنا على لمحة عن شكل الهاتف في الفيديو أدناه، وبالضبط في الثانية 14، ويكشف البيان الصحفي المصاحب أن الهاتف الجديد سيكون جزءًا من ” Explorer Project “. ستكون هذه سلسلة من الأجهزة التي تقدم ” تجارب إستخدام مميزة ولم يتم إستكشافها حتى الآن “. علمنا أيضًا أن الهواتف الذكية مثل LG Velvet سيتم تصنيفها الآن ضمن تشكيلة LG Universal Line والتي ستوفر ” أجهزة تنافسية تركز على أنماط حياة المستهلك “.

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كشفت لنا شركة LG أيضًا أنها ستتعاون مع مجموعة من الشركاء بما في ذلك كوالكوم ومحرك البحث Naver ومنصات البث المباشر Tubi و Ficto. يُشاع أن الهاتف LG Wing سيصل مع شاشة أساسية بحجم 6.8 إنش إلى جانب شاشة ثانوية بحجم 4 إنش. وعلاوة على ذلك، فمن المحتمل أن يصل هذا الهاتف كذلك مع المعالج Snapdragon 765G، ومع عدة كاميرات تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 64 ميغابكسل. ومن المتوقع أن يبلغ سعر هذا الهاتف نحو 1000 دولار أمريكي.