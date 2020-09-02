شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى يقود القطارات فى روسيا لتقليل عدد الحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت مؤسسة سكك الحديد الروسية فى اختبار القطارات المزودة بالذكاء الاصطناعى، ويتوقع أن يحد استخدام الذكاء الاصطناعى فى القطارات الروسية من عدد حوادث المرور فى سكك الحديد والتى غالبا ما تودى بحياة البشر، كما أنه يمنع سائق القطار من ارتكاب أخطاء خطيرة تهدد الإنسان وممتلكات سكك الحديد.

وأعلنت ذلك أولجا أوسكوفا، مدير عام شركة Cognitive Pilot المصنعة للأجهزة الحديثة فى القطارات، وقالت إن الذكاء الاصطناعى للقطارات قد خضع لاختبارات بغية الحصول على ترخيص باستخدامه فى سكك الحديد الروسية، حسب روسيا اليوم.

وأوضحت أن القطارات ستزود بأجهزة تسمح باكتشاف أجسام غير تابعة لممتلكات سكك الحديد، وذلك عن طريق الرصد الكمبيوترى، ويقوم الذكاء الاصطناعى بتقييم الأوضاع فى سكة الحديد ويرسل إشارة منبهة إلى سائق القطار إذا اقتضى الأمر بذلك، وحال عدم استجابة سائق القطار للإنذار فإن جهاز الكمبيوتر يتخذ قرارا مستقلا لتجنب الحادث.

وقالت، أولجا أوسكوفا، إن مثل هذه التكنولوجيا لم تستخدم إلى الآن فى أى بلد، ويمكن أن تصبح روسيا أول بلد استطاع تكييف تكنولوجيا الرصد الكمبيوترى وشبكات وخلايا الأعصاب الاصطناعية فى سكك الحديد.

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جدير بالذكر أنه زادت استخدامات الذكاء الاصطناعى خلال الفترة الماضية، ووصلت إلى عدد من المجالات المختلفة ومن ضمنها المجال الطبى، فعلى سبيل المثال عمل فيس بوك مع خبراء من جامعة نيويورك لإنشاء نموذج ذكاء اصطناعى "مجانى ومفتوح المصدر" ويمكن استخدامه فى جميع أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسى الموجودة تقريبًا.

ووفقًا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يعمل الذكاء الاصطناعى عن طريق إجراء مسح أقل تفصيلاً للجسم - لا يستغرق ذلك وقتًا طويلاً حتى يكتمل - ثم يعمل على "سد فجوات المعلومات المفقودة".

وتم تدريب النموذج باستخدام الآلاف من عمليات التصوير بالرنين المغناطيسى الكاملة وخلال اختبار أعمى لستة مصورين شعاعيين وجدوا جميعًا أن المسح السريع بالرنين المغناطيسى دقيق وذى جودة أعلى.