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الكثيرون يرغبون في تغيير اسم صفحة الفيس بوك بعد إنشاءها لعدة أسباب منها :

شراء صفحة كانت قائمة سابقاً

تغيير هوية الشركة لأي سبب كان

بيع الشركة وبالتالي جميع صفحات التواصل الاجتماعي الخاص بها

تغيير اسم الصفحة لهوية جديدة

وهناك امثلة كثيرة حول جميع هذه الأسباب منها شركة OTLOB التي قامت بتغيير إسمها إلى Talabat وبالتالي تغيير اسم صفحة الفيس بوك الخاصة بها ليصبح طلبات بدلاً من اطلب والأمثلة في هذا الأمر تحديداً كثيرة ومتعددة .

على عكس ما يظنه البعض فعملية تغيير الإسم بسيطة وخطواتها سهلة بعض الشيء، المشكلة الوحيدة في هذه العملية أنك ستحتاج لمراجعة الطلب مع إدارة الفيس بوك ولن يتغير إسم الصفحة مباشرةً بل ستنتظر لبعضة أيام حتى يتم تغيير إسم الصفحة إلى الإسم الجديد.

طريقة تغيير إسم صفحة الفيس بوك في الشكل الجديد :

الطريقة سهلة للغاية ويمكنك إتباع الخطوات التالية لتتمكن من تغيير الاسم بكل سهولة ودون معاناة :

توجه إلى الصفحة الخاصة بك والتي ترغب في تغيير اسمها

قم بالضغط على علامة اعدادات الصفحة ( page Settings )

قم بالضغط على زر معلومات الصفحة أو page info

قم بالضغط على إسم الصفحة القديم

قم بإدخال الصفحة الجديدة ثم قم بالضغط في اي مكان فارغ في الصفحة بعيداً عن مربع الإسم

قم بمراجعة الإسم الجديد قبل إرسال الطلب الخاص به ثم بالضغط على طلب التغيير .

أما الطريقة بالصور فهي كالتالي :

في البداية بالطبع سنتوجه للصفحة بالطريقة الأنسب التي نختارها ثم قم بالضغط على كلمة Settings كما ترى :

الآن ستنتقل إلى صفحة قائمة التعديلات والاعدادات الخاصة بالصفحة الخاصة بك كل ما عليك فعله هو الضغط على كلمة Page Info او معلومات الصفحة :

الآن ستظهر لك معلومات الصفحة كالشكل التالي قم بكل سهولة بكتابة الاسم الجديد مكان اسم الصفحة القديم ثم قم بالضغط على في أي مكان فارغ في الصفحة :

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الآن عندما تقوم بالضغط في أي مكان فارغ خارج مربع التعديل ستظهر لك الرسالة التالية :

قم بالضغط على زر Request change ومبارك الآن قمت بتغيير اسم صفحة الفيس بوك في الشكل الجديد

طريقة تغيير اسم صفحة الفيس بوك في الشكل القديم :

كانت هذه الطريقة لشكل الفيس بوك الجديد أما طريقة تغيير اسم صفحة الفيس بوك للشكل القديم عليك اتباع الخطوات التالية :

توجه إلى الصفحة الخاصة بك من الجهة اليسرى للقائمة

قم بالضغط على كلمة About في الجهة اليسرى من الشاشة

قم بالضغط على كلمة تعديل بجانب اسم الصفحة او Edit

قم بادخال اسم صفحة الفيس بوك الجديد ثم قم بالضغط على متابعة Continue

راجع طلبك والاسم الجديد قبل ان تقوم بإرسال الطلب للمراجعة.

لا استطيع تغيير اسم صفحة الفيس بوك مالسبب ؟

في الواقع هناك مجموعة من المشاكل والأسباب التي قد تمنعك من تغيير اسم صفحة الفيس بوك إلى الإسم الجديد وهي كالتالي :

قد يكون أحد المديرين قام بتغيير اسم الصفحة مؤخراً

قد لا تمتلك صلاحية كافية لتغيير اسم صفحة الفيس

قد يكون هناك بعض القيود على صفحتك التي تمنعها من تغيير الاسم

قد تكون الصفحة جزءاً من مجموعة صفحات او تتبع صفحة عالمية لذا لا يمكن تغيير اسمها

أيضاً هناك مشكلة شائعة تظهر وهي الرسالة التالية التي تراها :

هذه الرسالة مفادها أنك قد أصبحت أدمن قريباً في هذه الصفحة لذا لا تمتلك صلاحية تعديلها الآن ويجب ان يمر على امتلاكك للصفحة أسبوع واحد على الأقل .

أما إن كنت تعاني من مشاكل في سرعة صفحة الفيس بوك يمكنك مراجعة موضوعنا من هنا لتحل هذه المشاكل على الاندرويد والايفون .