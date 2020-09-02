تكنولوجيا: HP تعلن عن جهاز Zbook Fury 15 G7 وZbook Fury 17 G7 وأيضاً Zbook Power G7

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة HP عن الإصدارات الجديدة من أجهزة الحاسب التي تتضمن Zbook Fury 15 G7 وZbook Fury 17 G7 وأيضاً Zbook Power G7، والتي تنطلق بكرت شاشة تصل إلى Quadro RTX 5000 من NVIDIA.

كشفت HP عن ثلاثة إصدارات جديدة من أجهزة Zbook، التي تستهدف بها الشركة المستخدمين في قطاع العمل بشكل خاص، وتشمل الأجهزة الجديدة ZBook Fury 15 G7، وZBook Fury 17 G7 التي تتميز بكرت شاشة Quadro RTX 5000، وجهاز ZBook Power G7 الذي يأتي بكرت شاشة يصل إلى NVIDIA Quadro T2000.

وتعد سلسلة أجهزة Zbook Fury من أفضل أجهزة الحاسب في فئة محطة العمل التي تقدم من HP، حيث يمكن لهذه الإصدارات أن تقدم أفضل آداء في تخصصات العمل مثل علوم البيانات، وتقنية التعلم الآلي، وتطبيقات الصور 3D وغيرها من المجالات الأخرى.

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كما تقدم HP الإصدارات الجديدة بتصميم أصغر في هيكل الأجهزة، حيث يأتي جهاز ZBook Fury 15 على سبيل المثال بحجم أصغر بنسبة 12% مقارنة بالإصدار السابق، بينما يأتي جهاز ZBook Fury 17 بحجم أصغر بنسبة 29% مقارنة بالإصدار السابق.

من جانب أخر يأتي Zbook Power بأقل مستوى تسعير أقل بين الإصدارات الجديدة من أجهزة محطات العمل، والذي تستهدف به HP الطلاب بشكل خاص، ويمكن للجهاز أن يدعم تكوينات بمعالج Intel Xeon، أو Core i9، وكرت شاشة تصل إلى NVIDIA Quadro T2000.

أيضاً من المقرر أن تتوفر كلاً من أجهزة HP ZBook Fury 15، و ZBook Fury 17 خلال شهر سبتمبر بسعر يبدأ من 1989 دولار لجهاز HP ZBook Fury 15 وسعر يبدأ من 2039 دولار لجهاز ZBook Fury 17، ومن المتوقع أن يأتي جهاز HP ZBook Power في خريف هذا العام.

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