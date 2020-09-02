تكنولوجيا: LG تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف LG Wing في 14 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة LG يوم 14 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن هاتف LG Wing الذي يأتي بشاشة قابلة للتدوير، والذي رصد بالفعل في عدة تسريبات مصورة مؤخراً.

ظهر هاتف LG Wing في مقطع فيديو مؤخراً في عرض حي للهاتف المميز بالشاشة القابلة للتدوير، حيث كشف مقطع الفيديو عن اثنان من الشاشات المستقلة في الهاتف، حيث يتم تدوير الشاشة إلى زاوية 90 درجة لتظهر على شكل حرف T.

ويأتي هاتف LG Wing كجزء من مشروع “Explorer ”، وهو مشروع تستهدف به LG إستكشاف التصاميم الجديدة والمميزة برؤية غير تقليدية في الهواتف الذكية، على أن تكون سلسلة تتضمن عدة إصدارات لاحقاً.

Advertisements

ولقد أشارت التسريبات إلى أن هاتف LG Wing يأتي بشاشة مميزة بحجم 6.8 إنش، وأخرى مميزة بحجم 4 إنش، بأبعاد 1:1، كما يدعم الهاتف معالج Snapdragon 765G، ومستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن يأتي بسعر 1000 دولار.

من جانب أخر صنف هاتف Velvet كأحد إصدارات LG من خط إنتاجها الذي يستهدق الأسواق العالمية، والذي يأتي خلال الفترة القادمة بإصدارات تنافسية من الهواتف الذكية تركز بشكل رئيسي على التوافق مع أنماط حياة المستخدم.

يذكر أن شركة LG أعلنت مؤخراً عن عقد شراكات جديدة مع شركات مثل كوالكوم، وengine Naver، ومنصة البث Tubi، وFicto.

المصدر

اعلان





