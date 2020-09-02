Motorola One 5G هو هاتف 5G الإقتصادي الأحدث من شركة موتورولا

فاطمة أيت طالب - دبي - في العام 2019 عندما تم إطلاق أولى هواتف 5G الذكية، كانت تكنولوجيا 5G حصرية إلى حد كبير للهواتف الذكية الرائدة، مما يعني أنها لم تكن متوفرة لذوي الدخل المحدود. لحسن الحظ، يبدو أن العام 2020 قد تحسن في هذا الجانب، وبالتالي إذا كنت تبحث عن هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G بسعر منخفض، فقد يكون لدى شركة موتورولا شيئًا يناسبك.

في الواقع، لقد أعلنت شركة موتورولا اليوم عن هاتفها الذكي الأحدث والذي يحمل إسم Motorola One 5G. هذا الهاتف سيُكلفك أقل من 500 دولار أمريكي، وكما يوحي إسمه، فهو سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G. هذا يعني أنك إذا كنت ترغب في إستخدام شبكات الجيل الخامس ولا تريد خسارة الكثير من الأموال، فقد يكون هذا هو الهاتف المناسب لك.

وفيما يخص المواصفات التقنية، فقد لا يكون بالضرورة هو الهاتف الأقوى أو الأكثر ثراءً من حيث الميزات. هو سيأتي مع شاشة +FullHD بحجم 6.7 إنش تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB.

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الهاتف Motorola One 5G الجديد يضم كذلك بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 20W، وكاميرتين في الأمام بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، فضلا عن أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذا الهاتف يأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 من جوجل.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أنه من المقرر أن يصدر الهاتف Motorola One 5G الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية الآن، ولكن ليست هناك حاليًا أي معلومات حول موعد الإطلاق بالضبط، والسعر الرسمي للجهاز.