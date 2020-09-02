الإعلان رسميًا عن Galaxy Tab A7 و Galaxy Fit 2 و Wireless Charging Trio

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن الهاتف Galaxy A42 5G، فقد قامت شركة سامسونج اليوم أيضًا بإزاحة الستار رسميًا عن جهاز لوحي جديد، وإسوارة ذكية جديدة للياقة البدنية، فضلا عن شاحن لاسلكي جديد. وبالنسبة للجهاز اللوحي، فهو يحمل إسم Galaxy Tab A7، في حين تحمل إسوارة اللياقة البدنية إسم Galaxy Fit 2، والشاحن اللاسلكي إسم Wireless Charging Trio.

Galaxy Tab A7

يُعتبر Galaxy Tab A7 هو الجهاز اللوحي الإقتصادي الأحدث من الشركة الكورية، ولكن لا تخلط بينه وبين Galaxy Tab A 7.0 2016. يأتي هذا الجهاز اللوحي الجديد مع شاشة TFT بحجم 10.4 إنش وبدقة 2000×1200 بكسل تغطي 80 في المئة من واجهة الجهاز.

هذا الجهاز اللوحي الأحدث من شركة سامسونج يضم كذلك معالج ثماني النوى بتردد 2GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن أربع مكبرات للصوت تعد بتقديم تجربة صوتية غامرة. وعلاوة على ذلك، فهو يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل وكاميرا خلفية بدقة 8 ميغابكسل، فضلا عن بطارية بسعة 7040mAh تدعم الشحن من خلال منفذ USB Type-C. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الجهاز اللوحي يدعم كذلك البلوتوث 5.0 و WiFi، ولكنه سيدعم أيضًا شبكات الجيل الرابع LTE في بعض البلدان.

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Galaxy Fit 2

أما بخصوص إسوارة اللياقة البدنية Galaxy Fit 2، فهي تُعتبر إسوارة اللياقة البدنية الأرخص من شركة سامسونج، وهي تأتي للتنافس مع أمثال Xiaomi Mi Smart Band 5 مع العلم بأنها تضم شاشة AMOLED بحجم 1.1 إنش محمية بطبقة زجاجية منحنية الأطراف، وتضم كذلك مستشعر ضربات القلب، وبطارية بسعة 159mAh.

هذه الإسوارة الذكية ستكون متوفرة باللونين الأسود والزهري، وتعدنا شركة سامسونج بأن هذه الساعة ستوفر 15 إلى 21 يومًا من الإستخدام قبل الحاجة إلى إعادة الشحن.

Wireless Charging Trio

كما يوحي إسمه، فإن الشاحن Wireless Charging Trio الجديد من شركة سامسونج مصمم ليكون قادرًا على شحن ثلاثة أجهزة مختلفة دفعة واحدة. هذا الشاحن يأتي مع كابل USB-C to USB-C، ويتم عرضه بلونين هما الأسود والأبيض. هو يضم مكانًا خاصًا للساعة الذكية Galaxy Watch 3، ولكن من الواضح أن هذا الشاحن سيعمل مع الأجهزة الأخرى التي تدعم معيار الشحن اللاسلكي Qi.

للآسف، لم تكشف لنا شركة سامسونج عن أي معلومات حول سرعات الشحن التي يوفرها الشاحن Wireless Charging Trio الجديد. وعلاوة على ذلك، فنحن لم نحصل أيضًا على أي معلومات حول الأسعار ومواعيد إطلاق هذه الأجهزة الثلاثة الجديدة في السوق.