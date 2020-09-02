سامسونج تُعلن رسميًا عن Galaxy A42 5G بإعتباره أرخص هاتف 5G من الشركة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بتوسيع تشكيلة هواتفها الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G من خلال الإعلان عن الهاتف Galaxy A42 5G. في إعلان غريب نوعًا ما، قامت الشركة بنشر صور للهاتف، ولكن مع القليل فقط من المواصفات التقنية مع وعود بتسليم بقية المواصفات في وقت لاحق.

ووفقا للشركة الكورية الجنوبية، فقد ذكرت أن الهاتف Galaxy A42 5G الجديد يضم شاشة Super AMOLED بحجم 6.6 إنش، وعلى الرغم من أننا لم نحصل على دقة الشاشة، فهذا الهاتف يمتاز فعلاً بدقة +FullHD ويضم مستشعر بصمات الأصابع أسفل الشاشة التي تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية.

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هناك أربع كاميرات أخرى في الخلف، وهذا ما يعني أنه يأتي مع كاميرا إضافية مقارنة مع Galaxy A31، ولكننا لم نحصل بعد على المواصفات التقنية لهذه الكاميرا والأغراض التي سيتم إستخدامها من أجلها. ومع ذلك، من الواضح أن العدسة الصغيرة الموجودة في الركن السفلي الأيمن تشير إلى أنها تستشعر معلومات العمق.

الشيء الأخير الذي يمكننا إستنتاجه من الإسم هو أن الهاتف Galaxy A42 5G سيكون أرخص من الهاتف Galaxy A51 5G الذي يُعتبر أرخص هاتف 5G من شركة سامسونج حتى الآن، وبالتالي هذا يعني أن Galaxy A42 5G أصبح الآن هو هاتف 5G الأرخص من الشركة الكورية الجنوبية.

سيتم الكشف عن كافة المعلومات حول الهاتف Galaxy A42 5G عندما يقترب موعد إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام. وصل كل من Galaxy A40 و Galaxy A41 في شهر مارس، ولكن هذه المرة كسرت سامسونج بوضوح دورة الـ 12 شهرًا.