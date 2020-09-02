شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سامسونج تطلق هاتف Galaxy Z Fold2 بتصميم جديد يعيد تشكيل ملامح مستقبل الأجهزة الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعد Galaxy Z Fold2 الجيل الثالث من أجهزة سامسونج القابلة للطي، حيث يجمع بين تصميم مذهل وجريء وهندسة محسّنة لدفع حدود تجارب الهاتف المحمول إلى آفاق جديدة

كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات، اليوم، النقاب عن هاتف Galaxy Z Fold2، الذي يشكل الجيل الأحدث في فئة الهواتف القابلة للطي التي ابتكرتها الشركة. ويأتي الهاتف الجديد مع وظائف محسنة وابتكارات هادفة مصممة خصيصاً لمنح المستخدمين الذين يطمحون للبقاء في طليعة الابتكارات التكنولوجية تجارب استخدام فريدة من نوعها وقابلة للطي. وبفضل شاشة الغطاء الخارجي الأكبر حجماً والشاشة الرئيسية الضخمة، يجمع هاتف Galaxy Z Fold2 بين التصميم المذهل والحرفية العالية مع ميزات جديدة ومتنوعة تتناسب مع متطلبات الحياة اليومية للمستهلكين.

وقال الدكتور تيم روه، رئيس ومدير وحدة الاتصالات والأجهزة المتنقلة في شركة سامسونج للإلكترونيات: "إن عنصرا الابتكار والإبداع هما أكثر ما يميز رحلتنا لتطوير الجيل التالي من الهواتف المحمولة. وقد حرصنا خلال عملية تطوير هاتف Samsung Galaxy Z Fold2، على الاستماع عن كثب إلى تعليقات المستخدمين للتأكد من إدخال ميزات وتحسينات ذات مغزى تضمن توفير تجارب جديدة وفريدة من نوعها للمستهلكين الأعزاء. وسنتمكن من خلال شراكاتنا الرائدة مع كل من جوجل ومايكروسوفت من تحقيق هدفنا المتمثل بوضع معايير ومفاهيم جديدة لإمكانيات وقدرات الأجهزة المحمولة".

تصميم مذهل

يجمع Galaxy Z Fold2 بين التصميم الجريء والهندسة المتقدمة لمنح المستخدمين مستوى عالٍ من الثقة عند استخدامه كل يوم.

- تجارب مشاهدة غامرة للمحتوى - توفر شاشة الغطاء الخارجي من نوع Infinity-O مقاس 6.2 بوصة أقصى قدر من سهولة الاستخدام لتمكين المستخدمين من التحقق من البريد الإلكتروني أو البحث عن الاتجاهات أو حتى مشاهدة المحتوى المفضل لديهم دون الحاجة إلى فتح أجهزتهم في كل مرة. وعند فتح الهاتف، تمنحك الشاشة الرئيسية الضخمة مقاس 7.6 بوصة ذات الحواف المصغرة والكاميرا الأمامية الخالية من الشقوق، تجربة مشاهدة غامرة مع معدل تحديث 120 هرتز، يتميز بقابليته للتكيف لتمكينك من استخدام الشاشة وممارسة ألعابك المفضلة بكل سلاسة. وبهدف تعزيز التجربة يأتي هاتف Galaxy Z Fold2 بأفضل صوت ديناميكي متاح على جهاز Galaxy حتى الآن، مع تأثير استريو محسّن وصوت أكثر وضوحاً توفره مكبرات صوت مزدوجة عالية الديناميكية.

- تصميم متين وبراعة احترافية - تمت إعادة هندسة شكل هاتف Galaxy Z Fold2 ليأتي بتصميم موحد وأنيق يوفر إحساساً سلساً ومريحاً عند استخدامه. وتم تزويد الشاشة الرئيسة للهاتف بطبقة زجاجية من نوع Urtla Thin Glass لتعزيز جمالية المظهر الخارجي للشاشة. ويرتكز تصميم الهاتف الجديد على المفصلة المخفية Hideaway Hinge، والتي تتناسب بسلاسة مع هيكل الجهاز بفضل آلية CAM أو الحدبة، كما توفر المفصلة إمكانيات تثبيت الهاتف بشكل مستقل لدعم جميع التجارب الجديدة للوضع المرن. ويستخدم Galaxy Z Fold2 أيضاَ تقنية الكنس، التي تم تقديمها لأول مرة على هاتف Galaxy Z Flip، داخل الفجوة بين الجسم ومفصلة الغلاف لصد الغبار والجزيئات. وبفضل التصميم المميز والجديد للهاتف من الجيل الثالث، تأتي المساحة المخصصة لهيكل الكنس أصغر من تلك الموجودة في هاتف Galaxy Z Flip. وكانت سامسونج قد عملت لتحقيق هذه النتيجة المذهلة من خلال تطوير تقنية كنس جديدة ومبتكرة تضمن تحقيق مستوى الحماية نفسه ولكن في مساحة أصغر. وتتميز المفصلة المخفية في الهاتف بتكنولوجيا قطع نحيفة ثورية إضافة إلى مركب الألياف المعدلة وتقنية كثافة الألياف المعدلة.

- قابل للتخصيص بما يتناسب مع أسلوبك حياتك – تقدم سامسونج لأولئك الذين يتطلعون إلى التميز عبر مختلف جوانب حياتهم أداة مبتكرة عبر الإنترنت لتخصيص هاتف Galaxy Z Fold2 الخاص بهم بأربعة ألوان مميزة للمفصلات المخفية - فضي معدني، ذهبي معدني، أحمر معدني، وأزرق معدني. ويمكن للمستخدمين الآن تصميم هاتف Galaxy Z Fold2 الذي يتناسب تماماً مع أسلوب حياتهم الفريد، مما يضيف لمسة شخصية إلى التصميم المتميز .

التقط صوراً مذهلة وشاهدها كما تشاء

ينتقل عامل الشكل المبتكر القابل للطي وتصميمه المتطور إلى المستوى التالي من خلال تجارب الهاتف المحمول الفريدة من نوعها التي يوفرها هاتف Galaxy Z Fold2، حيث يجمع الهاتف بين الوضع المرن واستمرارية التطبيقات لتوفير إمكانيات استخدام موسعة عبر شاشة الغطاء الخارجي والشاشة الرئيسية. وتتيح لك هذه المرونة إنشاء أو عرض المحتوى وفقاً لتفضيلاتك سواءً عندما يكون الهاتف مطوياً أو مفتوحاً.

- جهاز مرن وذو إنتاجية عالية مثلك تماماً - مع الوضع المرن، أصبح التقاط المحتوى ومراجعته في الوقت الفعلي أسهل من أي وقت مضى. وباستخدام وضع عرض الصور الملتقطة ، لن تضطر الآن إلى مغادرة تطبيق الكاميرا، حيث يمكنك مشاهدة الصور أو مقطع الفيديو الذي التقطته للتو أو مراجعة ما يصل إلى خمسة من أحدث الصورة التي التقطتها في النصف السفلي من الشاشة الرئيسية، وستكون معاينة اللقطة التالية في النصف العلوي. كما يمكن للمستخدم تعزيز قدراته الإبداعية مع ميزة التأطير التلقائي . فسواء كنت تشارك في حفلة رقض جماعية أو تستعرض مهاراتك في الطهي، يمكن لـ Galaxy Z Fold2 تسجيل فيديو بدون استخدام اليدين والحفاظ على التركيز على الموضوع المراد تصويره حتى عندما يتحرك.

- - ميزات لدعم قدراتك الإبداعية – يمكن للمستخدمين إعادة التفكير في طرق التقاط المحتوى من خلال دمج منظور المصور والموضوع المراد تصويره معاً في عملية التقاط الصور. فمن خلال استخدام الشاشة الرئيسية وشاشة الغلاف في الوقت نفسه مع ميزة المعاينة المزدوجة، يمكن للطرفين رؤية ما يتم التقاطه. إضافة إلى ذلك، بفضل مرونة هاتف Galaxy Z Fold2، يمكنك التقاط صورة ذاتية عالية الجودة باستخدام الكاميرات الخلفية مع شاشة الغلاف التي تعمل بمثابة عدسة الكاميرا.

- - ميزات الكاميرا الرئيسية - توفر كاميرا Galaxy Z Fold2 أيضاً جودة وتحكماً عالياً في الكاميرا. ومع وضع Pro Video و Single Take و Bright Night وNight Mode، يساعدك هاتف Galaxy Z Fold2 على التقاط اللحظة بجودة مذهلة.

ضاعف متعة كل لحظة إلى أقصى حد

يعمل هاتف Galaxy Z Fold2 على ضمان مستوى عالٍ من التوزان بين إنتاجية الجيل التالي من الأجهزة المحمولة والإمكانيات المتقدمة لتعدد المهام بفضل الطرق السلسة الجديدة للتفاعل. ويمكن للمستخدمين تحقيق أقصى استفادة من كل لحظة في حياتهم من خلال تخصيص الشاشة الرئيسية الضخمة في جهاز Galaxy Z Fold2 بما يتناسب مع أسلوب عملهم.

- تعددية سلسة المهام - يمكن للمستخدمين نافذة الأنشطة المتعددة للتحكم في تخطيط الشاشة بمزيد من السهولة والمرونة، حيث يمكن للمستخدمين الآن فتح ملفات متعددة من التطبيق ذاته في الوقت نفسه وعرضها جنباً إلى جنب . ويمكن أيضاً استخدام قائمة النوافذ المتعددة المحسّنة لفتح تطبيقات متعددة في وقت واحد من خلال دمج ميزتي App Pair وEdge Panel للاستمتاع براحة إضافية. وباستخدام السحب والإفلات ، يمكنك ببساطة سحب النصوص والصور والمستندات من تطبيق إلى آخر لنقلها بشكل فوري. أو يمكنك التقاط الشاشة بسرعة في تطبيق واحد ونقل الصورة الملتقطة إلى تطبيق آخر بسلاسة باستخدام ميزة Split Screen Capture.

- تفاعلات محسنة للتطبيقات تدعم تجربة استخدامك – يمكن للمستخدمين اختيار واجهة المستخدم المحسنة على الشاشة الرئيسية بما يتناسب مع احتياجاتهم. كما يمكنهم التبديل بسرعة وسهولة بين تنسق الشاشة الكبيرة أو تنسيق الهاتف التقليدي في الإعدادات .

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- عرض محسّن للتطبيقات – يمكن للمستخدمين تحقيق أقصى استفادة من كل لحظة في حياتهم اليومية وترقية تجربة عرض تطبيقاتهم المفضلة، بما في ذلك Gmail وYouTube وSpotify. ويمكن أيضاً استخدام الشاشة الرئيسية مع تطبيقات Microsoft Office 365 للاستمتاع بتجربة تحاكي تجربة استخدام الأجهزة اللوحية. على سبيل المثال، يمكن الاستفادة إلى أقصى حد من تطبيق Microsoft Outlook من خلال عرض البريد الوارد على الجانب الأيسر مع المحادثات الحالية في الوقت نفسه. كما سيتمكن المستخدمون من تحرير مستندات الـ Word أو جداول بيانات Excel أو عروض PowerPoint التقديمية مع ترتيبات شريط أدوات تشابه تجربة العمل على الحاسوب.

ريادة Galaxy معززة بشراكات إستراتيجية

تواصل سامسونج التزامها بنهج الشراكات والتعاون المفتوح مع الشركات الرائدة. وتمكنت سامسونج من خلال شراكتها طويلة الأمد مع شركة جوجل من تاسيس منظومة مفتوحة ومتقدمة للأجهزة القابلة للطي. وعززت سامسونج من خلال هذه الشراكة ابتكاراتها الخاصة بتجربة الاستخدام القابلة للطي وذلك تحقيق هدفها المتمثل بتطوير عامل الشكل النهائي. إضافة إلى ذلك، تتيح شراكة سامسونج المتميزة مع مايكروسوفت، إلى جانب المكونات والتقنيات المتقدمة في جهاز Galaxy Z Fold2 وتجربة الشاشة الكبيرة، للمستخدمين الاراقاء بمستوى إنتاجيتهم إلى مستويات جديدة.

وبناءً على إرثها الطويل من ريادة منظومة Galaxy، تدفع سامسونج مرة أخرى حدود ابتكار وتصميم الأجهزة المحمولة. فمع Galaxy Z Fold2، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة السرعات الفائقة بفضل توافق الجهاز مع تقنية الجيل الخامس ، في حين تساعد البطارية المتقدمة التي تأتي بقوة 4500 مللي أمبير لتستمر طوال اليوم مع ميزة الشحن فائق السرعة المستخدمين على إتجاز المزيد من المهام دون القلق بشأن عمر البطارية. ويوفر هاتف Galaxy Z Fold2 أيضاً قدرات اتصال قاعدة Samsung DeX لاسلكياً لتعزيز مستوى الإنتاجية بكل سلاسة، بينما تم دمج تقنية UWB (النطاق الواسع للغاية) في الجهاز مما يجعل مشاركة الملفات أو الصور أو مقاطع الفيديو باستخدام ميزة مشاركة الملفات عن قرب Nearby Share تتم بكل سهولة وسريعة.

التكنولوجيا المبتكرة مع التصميم الأنيق: إصدار Galaxy Z Fold2 Thom Browne

تواصل سامسونج و Thom Browne تعاونهما لتقديم رؤية فريدة لكيفية تلاقي التكنولوجيا المتقدمة مع التصميم الأنيق في جهاز واحد من خلال الإصدار الحصري لهاتف Galaxy Z Fold2 Thom Browne. فبعد النجاح الذي حققه إصدار Galaxy Z Flip Thom Browne Edition، بوفر الإصدار الثاني مستوى أعلى من التكامل بين مكونات وبرمجيات الهاتف. ويتعزز اللون الرمادي الهندسي والشريط المميز متعدد الألوان بنمط النسيج المضلع، مما يخلق نسيجاً مرئياً من القماش على تصميم Galaxy Z Fold2 الفريد. وتعمل الإضافات البرمجية، بما في ذلك شاشة القفل الجديدة وفلتر الصور الحصري، على رقمنة عالم Thom Browne وإضفاء إحساس بالفخامة عبر كل تفاعل.

وتشتمل كل باقة من إصدارات Thom Browne على هاتف Galaxy Z Fold2 وساعة Galaxy Watch3 الذكية وسماعات Galaxy Buds Live ومجموعة من الملحقات المخصصة بالكامل والتي تتميز جميعها بعناصر مستوحاة من تصميم Thom Browne الشهير.

خدمة Galaxy Z المتميزة

يمكن لمستخدمي هاتف Galaxy Z Fold2 الوصول إلى خدمة Galaxy Z المتميزة مع خدمة كونسيرج الدعم عند الطلب من فريق متخصص من خبراء المنتجات، حيث سيكون من السهل الآن أكثر من أي وقت مضى تحديد المواعيد والتواصل مع الخبراء واستكشاف التجربة الفريدة التي يوفرها هاتف Galaxy Z Fold2. ويمكن لمالكي Galaxy Z Fold2 أيضاً الاشتراك في خدمة الرعاية المتكاملة Samsung Care+، والتي توفر حماية للجهاز لمرة واحدة ضد الأضرار العرضية خلال عام واحد من تاريخ الشراء . وسيتم تزويد مستخدمي Galaxy Z Fold2 أيضاً بأفضل تجارب الهاتف المحمول من خلال دعم ثلاثة أجيال من ترقيات نظام التشغيل Android .

التوفر

سيتوفر هاتف Galaxy Z Fold2 باللونين الأسود ميستك والبرونزي ميستك، في حوالي 40 سوقاً بما في ذلك الولايات المتحدة وكوريا، في 18 سبتمبر 2020، وسيتم إطلاق خدمة الطلب المسبق على الهاتف اعتباراً من 1 سبتمبر 2020 في أسواق مختارة بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا. وستتوفر خيارات مخصصة للمستخدمين على الموقع الإلكتروني Samsung.com في أسواق محددة بأربعة ألوان مميزة للمفصلة: فضي معدني، ذهبي معدني، أحمر معدني وأزرق معدني.

لمزيد من المعلومات حول هاتف Samsung Galaxy Z Fold 2 وإصدار Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition، تفضل بزيارة www.samsungmobilepress.com أو news.samsung.com/galaxy أو www.samsung.com/galaxy.

* قد تختلف جميع المواصفات والأوصاف الواردة هنا عن المواصفات والأوصاف الفعلية للمنتج. تحتفظ سامسونج بالحق في إجراء تغييرات على هذه الصفحة والمحتويات الواردة هنا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الوظائف والميزات والمواصفات وواجهة المستخدم الرسومية والصور ومقاطع الفيديو والفوائد والتصميم والتسعير والمكونات والأداء والتوافر والإمكانيات وأي معلومات أخرى عن المنتج، دون سابق إنذار.