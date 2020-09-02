أمطار غزيرة وسيول على بعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس مائل للحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف ليلا والرياح معتدلة، مع ظهور شبورة مائية صباحا وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس.

وبحسب بيان للأرصاد، يكون الطقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية لطيف ليلا والرياح معتدلة،مع ظهور شبورة مائية صباحا.

ويكون طقس على محافظات الصعيد، شديد الحرارة شمالا وحار جنوبا نهارا، معتدل إلى لطيف ليلا والرياح معتدلة.

وأكدت الهيئة أن حالة الطقس في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ستشهد طقسًا شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا، مع أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا قد تصل إلى حد السيول، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الخميس:

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القاهرة الكبرى والوجه البحري34 للعظمى والصغرى 24

السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 28

شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 24

جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 28