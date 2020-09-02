اطلاق Galaxy Z Fold 2 رسميًا من سامسونج

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مواصفات Galaxy Z Fold 2

المعالح Qualcomm Snapdragon 865 Plus الشاشة الشاشة الخارجية من نوع Super AMOLED بحجم 6.23 بوصة بدقة 816×2260 الشاشة الداخلية قابلة للطي من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X بحجم 7.6 بوصة و بدقة 1768×2208 و معدل تحديث 120Hz ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256GB الكاميرات الخلفية ثلاثية Advertisements الكاميرا الأساسية بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.2 الكاميرا الثانية Telephoto بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.4 الكاميرا الثالثة Ultrawide بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.2 الكاميرات الامامية كاميرا الشاشة الخارجية وحيدة بدقة 10MP و فتحة عدسة f/2.2 كاميرا الشاشة الداخلية وحيدة بدقة 10MP و فتحة عدسة f/2.2 البطارية بطارية بسعة 4500mah تدعم الشحن السريع بقدرة 25Watt و الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 11Watt

Galaxy Z Fold 2 يصدر رسميًا اخيرًا حيث اعلنت عنه سامسونج في الجزء الثاني من مؤتمر Unpacked الذي انعقد يوم الأول من سبتمبر لعام 2020. و في هذا المؤتمر اعلنت الشركة عن مميزات الهاتف و مواصفاته الرسمية و سعره الرسمي. كما اعلنت عن النسخة الخاصة منه بالتعاون مع مصمم الأزياء الأمريكي thom browne و التي ستكون مكلفة اكثر بالطبع. هذا المقال نستعرض مواصفات الجهاز. و سعره الرسمي مع سعر النسخة الخاصة و تعليقنا على السعر.

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سعر Galaxy Z Fold 2

السعر الرسمي هو 2000 دولار. لاحظ ان Fold 1 صدر بسعر 1980 دولار و كان يصدر معه Galaxy Buds التي سعرها 150 دولار في العلبة. في Fold 2 فالسماعات غير مرفقة فالبتالي سعره اغلى من الإصدار الأول بمقدار 170 دولار. مقابل هذا الفرق لديك شاشة خارجية و داخلية افضل. مفصلة افضل و مقاومة للتراب بشكل امثل. طبقة زجاج في الشاشة الداخلية من الزجاج الرفيع جدًا UTG. و اداء محسن مع دعم 5G و اخيرًا تصميم افضل. ان سألتني فالفارق يستحق كل ربع دولار فيه. و هذا ليس هاتفًا لكل الناس فهو لمحبي التقنية الذين لديهم سيولة مالية تسمح بشراء هاتف سعره 2000 دولار. النسخة الخاصة سعرها 3000 دولار أمريكي. و سيصدر منها 5000 نسخة فقط و تصدر النسخة معها سماعات Galaxy Buds live وساعة سامسونج الأخيرة ايضًا في نفس العلبة. مع تصميمات خاصة بـThom Browne. تعليقي على السعر كما قلت هذا هاتف لمحبي التقنية الحديثة و الذين لديهم السيولة المادية التي تساعدهم على شراء هذا الهاتف. ليس لمستخدم عادي يريد هاتفًا يؤدي غرض استعماله.

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