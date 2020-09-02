سامسونغ تعلن عن أرخص هاتف 5G

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

خلال حدثها الافتراضي المسمى (Life Unstoppable)، الذي يقام في الوقت نفسه الذي يقام فيه معرض (IFA) للإلكترونيات الافتراضي في برلين، أعلنت شركة سامسونغ عن أرخص هاتف (5G) حتى الآن يسمى (Galaxy A42 5G)، وشاحن لاسلكي جديد (Wireless Charger Trio) يمكنه شحن أجهزة متعددة في وقت واحد، بالإضافة إلى جهاز لوحي جديد يعمل بنظام أندرويد يسمى (Galaxy Tab A7).

وقالت الشركة خلال عرضها: إن (Galaxy A42 5G) هو أرخص هاتف (5G) حتى الآن، ويعد (Galaxy A42 5G) بمثابة الجهاز الأحدث في سلسلة (A-series) من سامسونج.

وتقول الشركة: إن لديه كاميرا خلفية رباعية، مع شاشة (Super AMOLED) بقياس 6.6 إنشات، ويتوفر باللون الأسود، وسيتم إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام.

وفي الوقت نفسه، فإن الشاحن اللاسلكي الثلاثي (Wireless Charger Trio) هو شاحن يمكنه توفير الطاقة لاسلكيًا لثلاثة أجهزة في وقت واحد.

ويأتي هذا الشاحن خلفًا للشاحن اللاسلكي الثنائي (Wireless Charger Duo)، الذي يمكنه شحن جهازين في وقت واحد.

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ولم يذكر البيان الصحفي لشركة سامسونغ سرعات الشحن التي سيدعمها الشاحن اللاسلكي الثلاثي (Wireless Charger Trio)، التي كانت عيبًا رئيسيًا لشاحن لاسلكي واحد على الأقل مؤخرًا يدعم أجهزة متعددة.

وأفاد موقع (SamMobile) أن الشركة ستبيع الشاحن اللاسلكي الثلاثي (Wireless Charger Trio) مقابل 99 يورو عند إطلاقه.

وهناك أيضًا (Galaxy Tab A7)، وهو جهاز لوحي بقياس 10.4 إنشات لاستهلاك الوسائط، ويتميز بأربع مكبرات صوت متوافقة مع (Dolby Atmos)، ويأتي الجهاز اللوحي باللون الذهبي والفضي والرمادي.

و أشادت سامسونغ بالجهاز باعتباره تجربة ترفيهية بالصورة والصوت أثناء التنقل، كما تشير إلى تطبيق (Samsung Kids) الجديد المليء بالمحتوى التعليمي للأطفال.

ولم يذكر العرض التقديمي لشركة سامسونغ أسعار الجهاز اللوحي الجديد، لكن من المتوقع أن يكون أرخص من الأجهزة اللوحية (Tab S7) التي أعلنت عنها الشركة الشهر الماضي في حدث (Note 20 Unpacked).

كما عرضت سامسونغ اليوم الأربعاء أيضًا جهاز (Galaxy Z Fold 2)، وجهاز عرض ذكي جديد يسمى (The Premiere)، وشاشة (Odyssey G55) للألعاب، و (Galaxy Fit2)، وثلاجة جديدة وغسالة ومجفف تتبع لحلول التعلم الذكية وإمكانيات الربط التلقائي.