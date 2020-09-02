كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن شركة بريطانية تكشف عن طائرة الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (VA-1X)

من The Jetsons إلى Harry Potter، كانت السيارات الطائرة سمة أساسية في أفلام هوليوود لسنوات والآن، أصبحت السيارات الطائرة حقيقة واقعة، حيث كشفت شركة Vertical Aerospace البريطانية عن خطط لسيارة أجرة طائرة ثورية حيث يمكن لطائرة الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL)، التي يطلق عليها اسم VA-1X، أن تبدأ في قبول الركاب في وقت مبكر من عام 2024.

قال مايكل سيرفينكا، الرئيس التنفيذي لشركة Vertical Aerospace: “ستحدث تقنية eVTOL ثورة في مجال السفر، حيث ستجمع بين سلامة شركات الطيران التجارية والفوائد البيئية والتكلفة المدمرة لكهرباء الرحلة.

“مع إطلاق VA-1X، نحن فخورون بأن نقترب من eVTOL خطوة أخرى نحو اعتماد السوق الشامل، ودعم الحقبة التالية من الطيران.

“في Vertical Aerospace، نعتقد أنه يجب أن يكون الأشخاص قادرين على الانتقال بسرعة وبتكلفة معقولة من النقطة A إلى B دون التضحية بالكوكب – مع VA-1X، سيبدأ تحقيق هذه الرؤية في أقل من خمس سنوات.”

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يبلغ طول جناحي VA-1X 15 مترًا ويبلغ طولها 13 مترًا، وستكون قادرة على الإبحار بسرعات مذهلة تصل إلى 150 ميلًا في الساعة بمدى يصل إلى 100 ميل وهذا يعني أنه يمكن للمسافرين السفر من لندن إلى برايتون في حوالي 30 دقيقة.

والأفضل من ذلك كله، أن التاكسي الطائر سيتم تشغيله بواسطة بطارية ليثيوم أيون، مما يعني أنها ستكون خالية تمامًا من الانبعاثات.

على الرغم من أنك قد تقلق من أن تكلفة الركوب باهظة، إلا أن شركة Vertical Aerospace تطمئن إلى أن الأمر لا ينبغي أن يكون كذلك، وأوضحت: “الهدف النهائي لشركة Vertical Aerospace هو جعل VA-1X أرخص بكثير من رحلات طائرات الهليكوبتر، وإزالة أحد العوائق الرئيسية أمام السفر الجوي الصديق للبيئة. كما أوضحت الشركة أنه “من المتوقع مبدئيًا أن تكون أسعار خدمات التاكسي الجوي بين رحلة بطائرة هليكوبتر وسيارة خاصة، وستنخفض مع تزايد الاعتماد”.