تكنولوجيا: سامسونج تطلق جهاز Galaxy Tab A7 اللوحي وسوارة Galaxy Fit2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة سامسونج اليوم عن أحدث إصداراتها من الأجهزة اللوحية Galaxy Tab A7، كما أعلنت عن سوارة Galaxy Fit2 الذكية وشاحن لاسلكي ثلاثي.

يتميز جهاز Galaxy Tab A7 اللوحي الجديد من سامسونج بشاشة TFT بحجم 10.4 إنش، ودقة عرض 2000 في 1200 بيكسل، كما تشغل الشاشة نسبة 80% من هيكل الجهاز اللوحي.

أيضاً يتميز جهاز Galaxy Tab A7 اللوحي بمعالج ثماني الأنوية، والذي يضم 3 من أنوية بسرعة 2GHz، وسرعة 1.8 GHz للأنوية الأخرى، أيضاً يضم الجهاز ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجاب بايت أو 64 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD.

وتأتي الكاميرة الخلفية في جهاز Galaxy Tab A7 اللوحي بدقة 8 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 5 ميجا بيكسل، كما يضم الجهاز بطارية بقدرة 7040 mAh، مع منفذ USB C للشحن، ومدخل 3.5 مم للسماعات، كما يدعم الإتصال بتقنية 5.0، وWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، وتوفر سامسونج الجهاز اللوحي في بعض الأسواق بميزة الإتصال بشبكات LTE.

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سوارة Galaxy Fit2 الذكية

تأتي سوارة Galaxy Fit2 الذكية من سامسونج اليوم بشاشة AMOLED بحجم 1.1 إنش، وزجاج منحني 3D، كما تضم مستشعر لرصد ضربات القلب، وبطارية بقدرة 159 mAh.

كما تتوفر السوارة الذكية باثنان من الألوان هما الأسود والقرمزي، وتؤكد سامسونج على قدرة السوارة الذكية على الإستمرار بعمر شحن يتراوح بين 15 إلى 21 يوم وفقاً لأسلوب الإستخدام.

شاحن سامسونج اللاسلكي الثلاثي

يدعم هذا الشاحن اللاسلكي شحن حتى ثلاثة من الأجهزة لاسلكياً في نفس الوقت، حيث يأتي الشاحن الثلاثي بكابل USB-C إلى USB-C، ويتوفر من سامسونج باثنان من الألوان، كما يأتي بجزء مخصص لشحن ساعة Galaxy Watch3 الذكية، إلا أن العملاق الكوري لم توضح سرعات الشحن في إعلانها الرسمي.

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