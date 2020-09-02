تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن هاتف Galaxy A42 5G بشاشة Super AMOLED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج عن هاتف Galaxy A42 5G وهو الأقل تكلفة في إصداراتها من هواتف 5G، والذي يأتي بشاشة Super AMOLED.

كشفت سامسونج اليوم عن هاتف Galaxy A42 5G دون أن تقدم الكثير من التفاصيل حول مواصفات الهاتف، إلا أنها أكدت على أنه الإصدار الأقل تكلفة من هواتف 5G الخاصة بالشركة.

ولقد كشفت سامسونج في إعلانها عن أن هاتف Galaxy A42 5G يأتي بشاشة Super AMOLED بحجم 6.6 إنش، كما يأتي الهاتف بنتوء القطرة في الشاشة للكاميرة الأمامية، إلا أن سامسونج لم توضح جودة العرض في الشاشة، بينما يضم الهاتف أيضاً مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

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كما يتميز هاتف Galaxy A42 5G بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، أي أكثر من هاتف A31 الذي جاء بإعدادات ثلاثية، كما تأتي العدسات الصغيرة في الجزء السفلي من إعدادات الكاميرة لتؤكد على مستشعر لعمق التصوير.

يذكر أن سامسونج لم توضح سعر هاتف Galaxy A42 5G، إلا أن الشركة تخطط للكشف عن مستوى تسعير الهاتف وتفاصيل مواصفات هذا الإصدار كاملة عند إطلاقه للبيع في الأسواق في وقت لاحق هذا العام.

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