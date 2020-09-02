الجيل الثالث من سماعات AirPods لن يصل حتى العام 2021، وفقًا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل بتحديث تشكيلة AirPods الخاصة بها لآخر مرة في العام 2019 عندما قامت بإطلاق سماعات AirPods 2. كنا نتوقع أن تقوم شركة آبل بإطلاق سماعات AirPods جديدة هذا العام، على الأقل بناءً على الجدول الزمني السابق للشركة، ولكن يبدو أن هذا لن يحدث.

في تقرير جديد من موقع DigiTimes، قيل أن بعض المصادر في سلسلة التوريد الخاصة بشركة آبل ذكرت أن سماعات AirPods 3 لن تصل حتى النصف الأول من العام 2021. ومن غير الواضح ما هو السبب الذي جعل شركة آبل تستغرق هذا الوقت الطويل لإطلاق الجيل الثالث من سماعات AirPods في السوق، ولكن بالنظر إلى مدى نجاح طرازات AirPods الحالية، فيبدو أن العملاء لا يزالون أكثر من سعداء بمواصلة شراء الطرازات الحالية.

ومع ذلك، من المتوقع أن يأتي الجيل الثالث من سماعات AirPods مع بعض التغييرات على مستوى التصميم. ذكر المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo في وقت سابق أن الجيل الثالث من سماعات AirPods سيحصل على تصميم مشابه لسماعات AirPods Pro، وهو تصميم سيساعد سماعات الأذن على أن تكون مريحة أكثر في أذني مرتديها.

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أما بالنسبة للجيل الثاني من سماعات AirPods Pro، فقد سمعنا مؤخرًا أنه سيصدر في العام 2021 أيضًا، على الرغم من أنه من المحتمل أن يصل في أواخر العام 2021 أو في أوائل العام 2022.