حاسوب الألعاب المحمول الأحدث من شركة Lenovo يزن أقل من 2 كيلوجرام

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما تفكر في الحواسيب المحمولة المخصصة للألعاب، فهناك إحتمال أن تربط هذه الحواسيب المحمولة بالوزن الثقيل والحجم الضخم. هذا يحدث بسبب الميزات العديدة التي قد يتوقعها المرء من حاسوب محمول موجه للألعاب، ولكن هذا ليس بالضرورة هو الحال دائمًا. إذا كنت من الأشخاص الذين يبحثون عن حاسوب محمول للألعاب يمتاز بخفة الوزن، فإن الحاسوب المحمول Lenovo Legion Slim 7i الأحدث من شركة Lenovo سيكون مناسبًا لك.

ووفقا لشركة Lenovo، فإن الحاسوب Lenovo Legion Slim 7i الجديد يمتاز بوزن خفيف يبلغ 1.79 كيلوجرام فقط، وهو خفيف نسبيًا فيما يتعلق بالحواسيب المحمولة المخصصة للألعاب. تدعي شركة Lenovo أن إحدى الطرق التي تم بها تقليص حجم الحاسوب المحمول كانت التوصل إلى نظام تبريد جديد أطلقت عليه إسم Lenovo Legion Coldfront 2.0، وهو نظام التبريد الذي يعمل على تحسين نظام سحب الهواء بنسبة 31 في المئة.

تتباهى شركة Lenovo كذلك بقدرة البطارية الموجودة على الحاسوب المحمول على توفير ما يصل إلى 7.75 ساعة من الإستخدام، وستساعد ميزة Rapid Charge Pro أيضًا على إعادة شحنها بسرعة مرة أخرى. تشمل الميزات الأخرى مكبرات الصوت Dolby Atmos، ومستشعر بصمات الأصابع، وعنصر إخفاء الكاميرا لحماية الخصوصية.

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الحاسوب Lenovo Legion Slim 7i يضم كذلك شاشة بحجم 15.6 إنش وبدقة تصل إلى 4K، وذاكرة تخزينية من نوع SSD بحجم يصل إلى 2 تيرابايت، فضلا عن ذاكرة عشوائية بحجم يصل إلى 32GB من نوع DDR4. وإلى جانب ذلك، فمن الممكن كذلك الحصول على هذا الحاسوب المحمول مع ما يصل إلى المعالج Intel Core i9-10980HK وبطاقة الرسوميات Nvidia RTX 2060 Max-Q.

عمومًا، سيتم إطلاق الحاسوب المحمول Lenovo Legion Slim 7i في موسم العطلات لهذا العام بسعر يبدأ من 1329 دولار أمريكي.