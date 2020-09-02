آبل ستقوم بشحن عدد أقل من هواتف iPhone 12 المتوافقة مع شبكات 5G mmWave

فاطمة أيت طالب - دبي - قام المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo بتقديم مذكرة بحثية جديدة للمستثمرين يقول فيها أن شحنات هواتف iPhone 12 Series المتوافقة مع شبكات 5G mmWave ستكون أقل بكثير من التوقعات السابقة لهذا العام وكذلك العام المقبل.

يتوقع المحلل Ming-Chi Kuo أن تتمكن شركة آبل من شحن 4 إلى 6 ملايين هاتف iPhone 12 متوافق مع شبكات 5G mmWave في العام 2020، ونحو 25 إلى 35 مليون وحدة في العام 2021. على سبيل المقارنة، تقديرات السوق لهذا العام كانت 10 إلى 20 مليون و40 إلى 50 مليون للعام المقبل.

وقد عزا ذلك إلى الإنتشار الأبطأ مما كان متوقعًا لأبراج 5G mmWave نتيجة لجائحة COVID-19. هذا يبدو منطقيًا بالنظر إلى أن تكنولوجيا mmWave مخصصة للمناطق العامة المزدحمة التي تضم عدة آلاف من المستخدمين المتزامنين. وهذه هي بالضبط المناطق التي يجب تجنبها هذا العام.

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من المتوقع أن تدعم جميع طرازات iPhone 12 Series شبكات الجيل الخامس 5G. ومع ذلك، بناءً على الشائعات الحالية، فإن الطرازات العادية ستحظى بالدعم لشبكات 5G Sub-6GHz الأبطأ بينما سيكون الدعم لشبكات 5G mmWave السريعة حصريًا لطرازات iPhone 12 Pro.

لاحظ أن الحصول على iPhone 12 Pro أو iPhone 12 Pro Max لا يضمن أنه سيدعم 5G mmWave. بدلاً من ذلك، سيعتمد هذا على السوق، ووفقًا لـ Ming-Chi Kuo، فإن الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية ستحصل على هواتف iPhone 12 Pro التي تدعم تقنية 5G mmWave. تمتلك أوروبا عددًا قليلاً من شبكات 5G mmWave، ولكن لا يزال بإمكانها الحصول على هواتف iPhone المتوافقة مع شبكات 5G Sub-6GHz. أيضًا، ربما تسببت مشاكل الإنتاج في تأخير طرازات iPhone 12 المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G mmWave بنحو شهرين عن الموعد المحدد.