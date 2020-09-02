شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أسباب ارتفاع حرارة الهاتف لحدود غير طبيعية وطرق التغلب عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعرض بعض الهواتف الذكية لمشكلات تتسبب بارتفاع حرارتها بشكل كبير، وبعض هذه الأسباب قد تكون خطيرة أحياناً، وحول هذا الموضوع قال الخبير التقنى ومدير مؤسسة "المنصات الرقمية" الروسية، أرسينى شيلتسين، "هناك عدة أسباب تجعل حرارة الهواتف ترتفع، ولإيجاد حل لهذه المشكلة يجب معرفة الأسباب وعلاجها، فبعضها قد تكون خطيرة".

وأضاف "أحد العوامل الشائعة التى تؤثر على سخونة الهاتف هو ارتفاع درجة حرارة المعالج، نتيجة الضغط الزائد أثناء استعمال الإنترنت أو الاتصال مع شبكات Wi-Fi و GPS وBluetooth، ليس كل الأجهزة لها القدرة على العمل بشكل مكثف مع هذه الشبكات، خصوصا تلك المزودة بمعالجات أو تقنيات ضعيفة نوعاً ما، لذلك يجب منح الهاتف قسطاً من الراحة أثناء الاستعمال المطول لهذه التقنيات، أو حتى إغلاق الهاتف لبعض الوقت بين فترة وأخرى".

ويشير بعض الخبراء إلى أن ارتفاع درجة حرارة الهاتف بشكل كبير قد يكون مرتبطا بخلل ما فى البطارية، فحرارة بعض بطاريات الهواتف ترتفع أحيانا عند استعمال الجهاز المكثف، خصوصا عند الاتصال بالإنترنت أو إجراء المكالمات الهاتفية أو وصل الهاتف بالشاحن، لذا على المستخدمين فى تلك الحالات التأكد من سلامة بطاريات أجهزتهم، حسب روسيا اليوم.

ومن أحد الأسباب التى قد تعرض بطارية الهاتف للتلف تبعا للخبراء هو إبقاء الجهاز موصولا بالشحن لساعات طويلة، ما يتسبب بملء شحن البطارية وإفراغه بصورة مستمرة، ويتلف الخلايا الموجودة فى البطارية، كما أن إبقاء شاحن الهاتف موصولا باستمرار بمنفذ الكهرباء يعرض الشاحن للتلف ويتسبب باحتراقه أحيانا.