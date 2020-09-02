ريلمي تكشف عن أرخص هاتف يدعم 5G في العالم بـ”146 دولار”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

في خطوة ستمنح شركة ريلمي المنافسة بقوة في سوق الهواتف الذكية ، حيث تمكنت من طرح أرخص هاتف يدعم اتصال الجيل الخامس .

كشفت شركة ريلمي اليوم الثلاثاء، في حدث خاص، عن أرخص هاتف بتقنية اتصال الجيل الخامس في السوق حتى الآن، ومنحته اسم Realme V3 والذي يبدأ سعره من 146 دولارا أمريكيا فقط للفئة الأقل.

ويأتي الهاتف، الذي يصنف ضمن الفئة المنخفضة، مع معالج Dimensity 720 من شركة ميدياتك، بشاشة من نوع LCD بقياس 6.5 بوصة وبدقة 1600×720 بكسل.

ويضم الهاتف الجديد ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت، مع بطارية خارقة بسعة 5,000 ميللي أمبير مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 ”واط“.

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ويحمل الهاتف في الخلف 3 كاميرات؛ دقة الرئيسة منها 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، ودقة الثانية والثالثة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 لكل منهما، أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

ويأتي هاتف Realme V3 باللونين الأبيض والأزرق، وبسعر يعادل 146 دولارا لخيار 6 جيجابايت/64 جيجابايت، وبسعر يعادل 205 دولارات لخيار 6 جيجابايت/128 جيجابايت، وبسعر يعادل 235 دولارا لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت.

وأطلقت الشركة كذلك في نفس الحدث، هاتفي Realme X7 Pro مع Realme X7 اللذين يشتركان في العديد من المواصفات، مثل نوع الشاشة ودقتها، بالإضافة إلى مواصفات الكاميرات الأمامية والخلفية.

ويتوفر Realme X7 باللونين الأزرق والأبيض، بالإضافة إلى تصميم متدرج اللون. ويبدأ سعر الهاتف في الصين من 265 دولارا أمريكيا. وسيُطرح اعتبارا من 7 أيلول/ سبتمبر الجاري.

ويأتي هاتف Realme X7 Pro بسعر يعادل 320 دولارا أمريكيا لخيار 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 350 دولارا لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 470 دولارا لخيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت.