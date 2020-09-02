” Axon 20 5G” أول هاتف بكاميرا مخفية تحت الشاشة

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شركة zte هاتف Axon 20 5G بشكل رسمي
كشفت شركة ZTE الصينية، رسميًا، الثلاثاء، عن أول هاتف يأتي بكاميرا مخفية تحت الشاشة وهو هاتف Axon 20 5G الذي سيقدم تجربة تصوير فريدة لم تقدمها كبرى شركات التقنية حتى الآن.
ويأتي الهاتف بشاشة ضخمة من نوع OLED بقياس 6.92 بوصات وبدقة 2,460×1,080 بكسل، بسماكة 7.9 ملم ويزن 198 غرامًا، مع نسبة أبعاد 20.5:9، ووضعت الشركة حساس البصمة أسفل الشاشة كذلك مع الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميغابكسل.
ويتضمن الهاتف في الخلف 4 كاميرات، دقة الأساسية منها 64 ميغابكسل، والثانية كاميرا التصوير العريض بدقة 8 ميغابكسل، ودقة الثالثة المخصصة لتصوير الأجسام القريبة 2 ميغابكسل، ودقة الرابعة 2 ميغابكسل وهي مخصصة لتصوير العمق.
ويضم Axon 20 5G ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 غيغابايت، أو 8 غيغابايت، أو 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 غيغابايت، أو 128 غيغابايت، أو 256 غيابايت.
وزودت الشركة هاتفها الفريد بمعالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 765G من شركة كوالكوم، الذي يدعم شبكات الجيل الخامس. كما يحتوي الهاتف على معالج الرسوميات Adreno 620.
ويشتمل الهاتف على بطارية بسعة 4,220 ميللي أمبير، مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 واطًا، فيما يعمل الهاتف بواجهة المستخدم MiFavor 10.5 UI المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10 من غوغل.
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