“deepfake” أداة جديدة من “مايكروسوفت” للكشف عن المحتوى الزائف‎

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

تسعى شركات التكنولوجيا العالمبة على تطوير أدواتها للكشف عن المحتوى الزائف ، حيث كشفت مايكروسوفت شركة التكنولوجيا العملاقة، النقاب عن أداة ”deepfake“ للحد من المعلومات المضللة، وتحديداً الكشف عن المحتوى الزائف.

وستقوم أداة ”deepfake“ الجديدة من مايكروسوفت بالكشف وتحليل الصور الثابتة ومقاطع الفيديو ومشاركة مدى احتمالية التلاعب بها، وتقول مايكروسوفت، إن ”الأداة تعمل على اكتشاف العناصر الدقيقة التي قد لا يمكن اكتشافها بالعين البشرية“.

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ستسمح الشركة أيضًا، لمنتجي المحتوى بإضافة تجزئة رقمية وشهادات إلى المحتوى الذي ينتجونه، وسيتم تضمين هذه التصنيفات في البيانات الوصفية للمحتوى، وسيتحقق القارئ من تطابق الشهادات، مما سيساعد في طمأنة المشاهدين أن المحتوى أصلي ولم يتم تغييره.

ولن تتوقف مايكروسوفت عند هذا الحد، وتقول إن مكافحة المعلومات المضللة بأشكالها العديدة ستستمر وأن الشركة ملتزمة بمقاومة هذا المحتوى الزائف.

”مايكروسوفت“ ليست وحدها، من قامت بذلك، فقد حظر تطبيق مشاركة الفيديو ”تيك توك“ المحتويات المزيفة لمحاربة التدخل في الانتخابات، وصنف ”تويتر“ مؤخرًا مقطع فيديو أنشأه مدير وسائل التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض وأعاد دونالد ترامب تغريده على أنه ”وسائط تم التلاعب بها“.