رسميًا..شاومي تكشف عن أحدث هواتف عائلة “Mi 10”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

كشفت عملاقة الهواتف الصينية شركة شاومي بشكل رسمي عن أحدث هواتفها من عائلة ”Mi 10″‏، الذي يدعم شبكات الـ“5G“، وذلك بعد أن شاركت صورة تشويقية للهاتف، الذي من المتوقع أن يكون ”Mi 10T Lite“.

ويعتمد الهاتف الجديد على معالج شركة كوالكوم ”سنابدراغون 700″، الذي ستعلن عنه كوالكوم قبل أيام قليلة من إطلاق الهاتف رسميًا، ومن المرحج أن يكون المعالج الجديد بديلاً لمعالج ”سنابدراغون 775G “ بمودم ”5G“مدمج.

Advertisements

وتأتي سلسلة ”Mi 10″‏ الجديدة في ثلاث نسخ هي ”Mi 10T Lite“، ”Mi 10T“ و“Mi 10T Pro“، بمعالجات ”سنابدراغون 765G “ و“سنابدراغون 768G ”، و“سنابدراغون 865″، ومن غير المستبعد أن يأتي الجديد بالسلسلة بمعالجات أخرى حديثة.

وأعلنت شاومي عن سعر الهاتف الذكي الذي يأتي بتكلفة معتدلة، حيثُ سيتوفر خلال شهر أيلول/سبتمبر الجاري بأقل من 300 يورو.

واحتلت شاومي في الربع الثاني من العام الجاري المرتبة الرابعة في قائمة كبار موردي الأجهزة ”الذكية“، حيثُ بلغت حصة الشركة 8.9% من سوق الهواتف الذكية العالمية، وفقًا لـ“جارتنر“.