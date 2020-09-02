نظام التحذير من كورونا سيكون “موحد” على هواتف أبل وغوغل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

تسعى العملاقتين الأمريكيتيين “أبل” و “جوجل” لتوحيد جهودهما للاستفادة من تكنولوجيا الهواتف الذكية في مكافحة فيروس كورونا .

أعلنت شركتا أبل وجوجل، الثلاثاء، إتاحة نظام التحذير من التعرض لفيروس كورونا على هواتفهما الذكية دون تثبيت تطبيق منفصل.

وسيتم دمج نظام التحذير من التعرض للفيروس في هواتف آيفون من شركة أبل، والهواتف التي تعمل بنظام أندرويد من جوجل.

وكانت شركتا أبل وجوجل قد أعلنتا عن إطلاق الإصدار الأولي من تقنية تتبع الاتصال الرامية إلى مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) COVID-19، كما أعلنت سلطات في 23 دولة عبر خمس قارات أنها سعت للوصول إلى التقنية.

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وقالت الشركتان الأمريكيتان اللتان تمتلكان نحو 99% من سوق أنظمة تشغيل الهواتف الذكية الشهر الفائت: إنهما ستعملان معًا على إنشاء تقنية جديدة لتتبع جهات الاتصال بغية إبطاء انتشار الفيروس، وذلك من خلال السماح للمستخدمين باختيار نظام يُفهرس الهواتف الأخرى التي كانوا قريبين منها.

وأوضحت الشركتان وقتئذ أنهما ستعملان معًا على التقنية التي ستسمح للأجهزة المحمولة بتبادل المعلومات عبر اتصالات البلوتوث؛ لتنبيه الأشخاص عندما يكونون على مقربة من شخص ثبتت إصابته بفيروس (كوفيد-19).

وستُمكّن تقنية “أبل وجوجل” الحكومات التي تكافح الفيروس من نشر تطبيقات للهواتف المحمولة في الأيام القادمة، وهي التطبيقات التي قالت الشركتان: إنها ستكون قادرة على رصد التقارب الفيزيائي بين المستخدمين حتى لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

ويُمكن للمستخدم الذي أصيب في وقت لاحق بالفيروس أن يستخدم التطبيق لإخطار جهات الاتصال الأخيرة بذلك دون الكشف عن هويته.

وأشادت بعض الحكومات بالنظام، الأمر الذي يمكن أن يساعدها على اختبار وعزل الأفراد المصابين بالعدوى على نحو أكثر كفاءة من مجرد سؤال المصابين عمن التقوهم ليحاول المصابون تذكر الأشخاص، وهو مما يزيد من فرصة نسيان بعضهم.