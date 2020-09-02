تكنولوجيا: أول الصور المسربة لهاتف Nokia 2.4 بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة HMD للإعلان عن الإصدارات الجديدة من هواتفها المتوسطة في حدث يعقد خلال فعاليات IFA 2020، واليوم رصد هاتف Nokia 2.4 في أول التسريبات المصورة التي توضح تصميم هذا الإصدار.

يعرف هاتف Nokia 2.4 برمز “Wolverine” في التسريبات التي رصدت حتى الآن حول الهاتف، واليوم تقدم الصور ثلاثية الأبعاد مزيد من التفاصيل حول الهاتف الذي يضم مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

ويتميز هاتف Nokia 2.4 بملامح تصميم الإصدار السابق Nokia 2.3 وفقاً للصورة ثلاثية الأبعاد التي نشرت عبر صفحة @evleaks، بينما يأتي الإختلاف في الإصدار الجديد في مستشعر البصمة الذي يظهر في الجهة الخلفية، بينما جاء هاتف Nokia 2.3 بتقنية التعرف على الوجه.

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أيضاً رصد هاتف Nokia 2.4 بنموذج رقم TA-1270 في تسريبات جاءت عبر FCC، والتي كشفت عن ترقية البطارية في هذا الإصدار بشكل واضح، حيث يتميز بقدرة بطارية 4800 mAh مع شاحن بقدرة 10W.

من جانب أخر تظهر الكاميرة الخلفية المزدوجة في هاتف Nokia 2.4 دون تغيير عن الإصدار السابق، حيث أشارت بعض التسريبات إلى أن هذا الإصدار يأتي أيضاً بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الأمامية في نتوء القطرة بدقة 5 ميجا بيكسل.

كما يأتي هاتف Nokia 2.4 بحجم أكبر في الشاشة حيث يتميز بحجم 6.5 إنش مقارنة بهاتف Nokia 2.3 الذي جاء بحجم شاشة 6.2 إنش، أيضاً كشفت تسريبات Geekbench عن أن الهاتف يضم رقاقة معالج MediaTek Helio P22 مع ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام وسعة تخزين 16، مع توقعات أن يتوفر نموذج أعلى بذاكرة 3 جيجا بايت رام وسعة 32 جيجا بايت.

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