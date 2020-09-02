شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل وجوجل ينبهان مستخدمى الهواتف الذكية حال اتصالهم بمصاب بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سترسل Apple و Google إشعارات تلقائيًا إلى هواتف بعض المستخدمين فى حالة اتصالهم بشخص مصاب بفيروس كورونا، فالنظام هو نسخة موسعة من شراكة Apple و Google التى أدت إلى إطار عمل تطبيق متخصص لتتبع فيروس كورونا، تم إطلاقه فى مايو، ولن يتطلب التحديث من السلطات الصحية إنشاء تطبيق خاص بها، ومن المأمول أن يشجع هذا الإصدار المبسط على استيعاب بروتوكولات التتبع.

سيحتاج المستخدمون إلى تفويض النظام الموجود على هواتفهم لأنه "مغلق" بشكل افتراضى ويمكن تشغيله أو إيقاف تشغيله وفقًا لتقدير المستخدم، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يقومون بتنشيط النظام، فإنه سيسمح لهواتف iOS و Android بالاتصال عبر إشارات Bluetooth مجهولة لتحديد من قد يكون مصابًا.

سيتعين على سلطات الصحة العامة اعتماد النظام قبل أن يبدأ العمل فى منطقة معينة، ويقول عمالقة التكنولوجيا إنه مصمم للعمل جنبًا إلى جنب مع تطبيقات التتبع الحالية، وليس استبدالها.

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سيتلقى مستخدمو Apple فى المناطق التى يعمل فيها النظام والذين قاموا بالتحديث إلى iOS 13.7 الإخطار، بينما لن يتلقى المستخدمون خارج هذه المناطق الذين حدثوا أجهزتهم إلى نظام التشغيل الجديد أى إشعارات، وسيتم إرسالها فقط إذا قررت هيئة الصحة العامة المحلية الخاصة بهم استخدام نظامى Apple و Google.

سيُطلب من مستخدمى Apple الضغط فوق الإشعار ومن هناك يمكنهم إما الموافقة على النظام أو رفضه دون الحاجة إلى تنزيل أحد التطبيقات.

على أجهزة Android، سيحصل المستخدمون أيضًا على مطالبة من نظام تشغيل الهاتف، ولكن لا يزال يتعين عليهم تنزيل تطبيق تم إنشاؤه تلقائيًا.

قالت الدكتورة جودى مونرو، الرئيس والمدير التنفيذى لمؤسسة CDC: "فى هذا الوباء، تحتاج السلطات القضائية إلى عرض النطاق الترددى للمساعدة فى تطوير أدوات لتتبع جهات الاتصال وإشعار التعرض".