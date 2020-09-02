شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 تطبيقات احذفها فورا من هاتفك الأندرويد لحماية بياناتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كان لديك هاتف ذكى يعمل بنظام Android، يحثك تقرير جديد على إعادة تقييم التطبيقات التى قمت بتثبيتها، إذ حذر باحثون من شركة Pradeo الأمنية من ستة تطبيقات خطيرة يمكن أن تخدعك، إذ يتم تحميل التطبيقات ببرنامج ضار خطير يطلق عليه اسم جوكر، وفقًا لما ذكرته الشركة.

فى مدونة حول النتائج، أوضحت الشركة أن Joker هو روبوت خبيث والذى يتمثل نشاطه الرئيسى فى محاكاة النقرات واعتراض الرسائل القصيرة للاشتراك فى خدمات مدفوعة غير مرغوب فيها دون علم المستخدمين، وباستخدام أقل قدر ممكن من التعليمات البرمجية وإخفائها تمامًا، ينشئ Joker بصمة سرية للغاية قد يكون من الصعب اكتشافها.

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وفى العام الماضى، تم العثور على جوكر مختبئًا فى مئات التطبيقات، لكن الآن حددت شركة Pradeo ستة تطبيقات مصابة حديثًا، بما فى ذلك Emoji Wallpaper و Safety AppLock

ومما يثير القلق، أنه تم العثور على التطبيقات الستة التى تم تنزيلها ما يقرب من 200000 مرة، وأضافت الشركة: "يُنصح المستخدمون بحذفها فورًا من أجهزتهم لتجنب الأنشطة الاحتيالية".

قائمة الـ6 تطبيقات الخطيرة: