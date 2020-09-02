كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس في الفترة المقبلة، قائلًا إن الرطوبة مستمرة في الفترة المقبلة وحتى فصل الخريف.
وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أنه من المتوقع تساقط أمطار تصل لحد السيول في سيناء أن تعاود الأمطار السقوط الجمعة، لافتا إلى أنه خلال الأيام الست المقبلة سوف يستمر ارتفاع نسبة الرطوبة على القاهرة والوجه البحري والصعيد.
وأشار إلى وجود أمطار رعدية تصل لحد السيول على مناطق متفرقة بشبه جزيرة سيناء، موضحا أنه بالفعل حدثت أمطار على مناطق من سيناء وكاترين.
كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد" عن طقس الأربعاء: حر ورطوبة..وأمطار تصل لحد السيول ببعض المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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