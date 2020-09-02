شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. حيلة بسيطة لاستعادة تصميم فيس بوك القديم "لو متضايق من الجديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تشعر بالانزعاج من تصميم فيس بوك الجديد، وترغب فى استعادة القديم، فهناك طريقة يمكنك بها استعادة التصميم القديم الذى اعتدت عليه لسنوات، ففى حين أنه لم يعد بإمكانك العودة إلى "Old Facebook" ببساطة عن طريق الضغط على زر فى قائمة الإعدادات الخاصة بك، ولكن يمكنك تثبيت إضافة على متصفح جوجل كروم، والتى تغير الموقع بطريقة سحرية، وتتمكن من استعادة الشكل والشعور الذى كنت تستمتع به سابقًا.

للبدء، انتقل إلى Old Layout وقم بتثبيت الإضافة فى متصفحك، بمجرد تثبيت الإضافة، يجب أن يعود فيس بوك تلقائيًا إلى مظهره الكلاسيكى فى المرة التالية التى تقوم فيها بتشغيل الموقع.

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ووفقل لموقع Lifehack الأمريكى، أما بالنسبة لكيفية عمل الإضافة، فلا تستخدم سوى مجموعة من معالجات HTML و CSS لتغيير كل شيء تم تحديثه على Facebook إلى شكل وأسلوب أقدم فى الواقع.

وليس عليك القلق إذا ظهرت أمامك رسائل غريبة حول تحديث متصفحك أثناء استخدام فيس بوك فخو أمر طبيعى، لكن ليس هناك ما يضمن أن هذه الحيلة الصغيرة ستعمل إلى الأبد، لكن يمكنك الاستمتاع بتصميم فيس بوك القديم ينما يمكنك ذلك.

ويمكنك أيضا دمج هذا الإضافة مع إضافة Social Fixer التى طورها نفس الشخص، للحفاظ على المظهر القديم وتنظيم موجز خالٍ من الموضوعات التى تكرهها، ويتضمن ذلك كل المحتوى المدعوم المزعج على Facebook ، والذى يقلل من قدرتك على الاستمتاع برؤية ما يفعله أصدقاؤك.