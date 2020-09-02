تكنولوجيا: إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى iPhone X و Google Pixel 4a

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد Google Pixel 4a أحدث الهواتف الذكية التى تم الكشف عنها مؤخرا، ويعد واحدا من الهواتف متوسطة التكلفة ذات المواصفات الجيدة، لذا فيما يلى يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone X الذى ظهر في 2018 الذى أزاحت أبل عنه الستار خلال العام الجارى. حجم الشاشة: iPhone X: حوالي 5.8 بوصة. جوجل Pixel 4a: حوالي 5,8 بوصة. دقة الشاشة: iPhone X: حوالي 2436×1125 بيكسل. جوجل Pixel 4a: حوالي 2340 x 1080 بيكسل. المعالج: iPhone X: معالجApple A11 جوجل Pixel 4a: معالج Qualcomm Snapdragon 730 الرام: iPhone X: حوالي 3GB جوجل Pixel 4a: حوالي 6GB Advertisements السعة الداخلية: iPhone X: حوالي 256GB جوجل Pixel 4a: حوالي 128GB نظام التشغيل: iPhone X: نظام iOS (13.x) جوجل Pixel 4a: نظام Android (10) البطارية: iPhone X: حوالي 2716 mAh جوجل Pixel 4a: حوالي 3140 mAh

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