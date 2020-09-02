شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "Pokémon Go" تتوقف عن العمل على الهواتف الذكية القديمة بداية من أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Niantic في بيان أن لعبة بوكيمون جو لن تعمل بعد الآن على مجموعة معينة من الهواتف وأنظمة التشغيل القديمة بدءًا من شهر أكتوبر 2020، وستشهد جميع الهواتف تحديثًا رئيسيًا للعبة بوكيمون جو في شهر أكتوبر من عام 2020، حيث ستنهي الشركة دعم أندرويد 5 والإصدارات الأقدم، بالإضافة إلى "iOS 11" والإصدارات الأقدم.

وجاء في البيان: إذا كنت تمتلك "iPhone 6" أو "iPhone 5s" أو أي إصدار من الهاتف ظهر قبل "iPhone 5s" فلن تحصل على دعم من "Niantic" في المستقبل القريب للعبة "Pokémon GO، لكن قد تظل قادرًا على لعب "Pokémon GO" لفترة قصيرة بعد إصدار التحديث، لكن بمجرد انتهاء التحديث وطلب "Niantic" الوصول إلى "Pokémon GO"، فهذا يعني نهاية الطريق".

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ولعل ذلك يعني أن مستخدمي هواتف "iPhone 5" أو "iPhone 4s" أو "iPhone 4" أو "iPhone 3GS" أو "iPhone 3G" أو "iPhone" الأصلي لن يكونوا قادرين على لعب بوكيمون جو، فيما تقول شركة نيانتيك: يحتوي "iPhone 5S" و "iPhone 6" على 1 جيجابايت فقط من ذاكرة الوصول العشوائي، ولا نريد كبح تطوير وتنفيذ الميزات للغالبية العظمى من اللاعبين الذين لديهم هواتف أكثر قوة.

وفيما يتعلق بهواتف أندرويد، فإذا كنت تستخدم هاتفًا ذكيًا تم إصداره لأول مرة في عام 2014، ولم يتلق أي تحديث كبير من جوجل منذ ذلك الحين، فلن يكون بإمكانك لعب بوكيمون جو، حيث أصدرت شركة جوجل أندرويد 5 في شهر يونيو 2014، وعملت معظم الهواتف الذكية الرئيسية التي تم إصدارها بعد ذلك التاريخ مع أندرويد 5 حتى شهر أبريل 2015 عندما أصدرت جوجل أندرويد 6.

فيما سيؤثر هذا التغيير على نسبة صغيرة جدًا من اللاعبين النشطين يوميًا، إلا أنه لا يزال يمثل خسارة لأولئك الذين لا يريدون أو لا يستطيعون ترقية هواتفهم.