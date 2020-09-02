تحديث جديد من واتساب..كل محادثة لها شكل مختلف

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 2 - سبتمبر - 2020 12:36 صباحًا

يعتبر تطبيق واتساب من أكثر التطبيقات المستخدمة عالمبا في المراسلة، حيث يستخدم التطبيق ما لا يقل عن ملياري شخص، ويسعى مطورو التطبيق إلى إضافة التحديثات المستمرة للحفاظ على مكانته وإحكام سيطرته في السوق المنافسة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع “تايمز نيوز ناو” أن الميزة الجديدة عبارة عن إمكانية تخصيص مستخدم “واتسآب” خلفية مختلفة لكل محادثة فردية.

ويمكن الإطلاع على تلك الميزة في النسخة التجريبية من “واتسآب” عبر نظامي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس”.

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وتسمح “واتسآب” حاليا باستخدم “خلفية” واحدة لكل الدردشات، لكن تلك الميزة ستمكنه من التفريق بين كل نوع دردشة حسب اللون والخلفية المخصصة لها.

وبالفعل طرحت “واتسآب” تطبيقا آخر منفصلا على “غوغل بلاي” تحت اسم “خلفيات واتسآب”، التي ستمكن من تغيير خلفيات الدردشات.

وكان قد أعلن التطبيق منذ فترة قريبة عن تحديث مرتقب نتظره العالم، من حيث إدارة تخزين أسهل، حيث يبدو أن الأمور ستصبح أكثر قابلية للإدارة مع لوحة تحكم جديدة مخصصة لإدارة مقدار المساحة التي يشغلها التطبيق والملفات المرتبطة به على جهازك، و ستتيح لك لوحة المعلومات الجديدة أن ترى في لمحة مقدار السعة التخزينية المستخدمة حاليًا ومقدار السعة التخزينية المجانية.

كما سيتم إضافة أداة بحث خاصة بالملصقات،، ووصول أسهل إلى الكاميرا، بالإضافة الدردشات الملونة.