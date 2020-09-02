هذه المواقع العالمية ستوفر لك فرصة العمل عن بعد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 1 - سبتمبر - 2020 11:59 مساءً

مع ازدياد عدد العاطلين من العمل حول العالم لأسباب اقتصادية بحتة، صار البحث عن أبواب أخرى للنجاة من وحش البطالة أمرا أساسيا بالنسبة لفئة الشباب، ومع انتشار فيروس كورونا والذي جعل الناس أجمع تعمل من المنزل، لدرجة أن بعضهم راح ليقترح على الشركات التي يعملون بها أن يبقى العمل على هذا النحو لاكتشافهم أن بيئة المنزل كانت محفزة ومريحة أكثر، حيث صار العمل عن بعد أمرا واقعيا وفر فرص عمل لمن يحتاج وكذلك ساعد على إنجاز العمل بشكل أسرع.

فلا يجب أن يكون البحث عن وظيفة أو مشروع مستقل أمرًا صعبًا أو يستغرق وقتًا طويلاً، وفيما يلي بعض المواقع العالمية التي تساعدتك في العثور على وظيفة بسرعة.

FlexJobs:

هو الأفضل للأشخاص الذين يبحثون عن مجموعة من الوظائف عن بُعد عبر مجموعة متنوعة من الصناعات، بالإضافة إلى أولئك الذين يبحثون عن وظائف ذات جداول زمنية محددة، حيث يتيح تصفية الوظائف حسب الصناعة ومقدار الوقت المطلوب، كما يمكنك تحديد الوقت الذي ترغب بالعمل به، دوام كامل أو جزئي أو عقد أو مستقل أو مؤقت.

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يتطلب الموقع حسابًا مدفوعًا يكلف 14.95 دولارًا في الشهر أو 29.95 دولارًا لكل ربع سنة أو 49.95 دولارًا سنويًا.كما يقدم الموقع خصمًا على أسعار العضوية تصل إلى 50 في المئة باستخدام الرمز (JOB) عند التسجيل.

Jobspresso:

هو الأفضل للأشخاص الذين يبحثون عن العمل في التسويق والتكنولوجيا والكتابة والتحرير وخدمة العملاء، حيث يتيح تصفية الوظائف حسب الصناعة، ويسمح لك الموقع بالبحث عن التدريب داخل الشركات، كما يمكنك تحديد الوقت الذي ترغب به، دوام كامل أو جزئي أو عقد أو مستقل أو مؤقت، ويلزم تسجيل الدخول المجاني للحصول على تحديثات قوائم الوظائف.

JustRemote:

هو الأفضل للأشخاص الذين يبحثون عن وظائف في التكنولوجيا والوسائط الاجتماعية والتصميم والتسويق والكتابة، وما يجعل هذا الموقع متميزًا هو العديد من الوظائف المنشورة من قبل الشركات الناشئة، حيث يمكنك تحديد الوقت الذي ترغب به للعمل، دوام كامل أو جزئي أو عقد أو مستقل أو مؤقت.

كما يمكنك الاطلاع على إرشادات لينوفو للعمل عن بعد من خلال متابعة القسم الخاص بالعمل عن بعد في موقعنا حيث يمكنك الضغط هنا للاطلاع على التفاصيل كافة.