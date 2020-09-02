براءة إختراع من Oppo لهاتف صدفي قابل للطي يضم شاشة تُطوى إلى الخارج

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ أكثر من عام، عرضت شركة Oppo نموذجًا أوليًا لهاتف ذكي قابل للطي في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019، ولكن لم يتم إطلاق هذا الهاتف في السوق حتى الآن. منذ ذلك الحين، ظهرت براءات إختراع متعددة، كشفت عن تصاميم مختلفة تقوم الشركة بتجربتها. أحدث تصميم للشركة هو هاتف صدفي قابل للطي يشبه نوعًا ما الهاتف Motorola Razr 2019، ويملك ميزة مثيرة للإهتمام تتمثل في إكتشاف الزوايا.

الهاتف مُصمم ليُطوى مع بقاء الشاشة بالخارج. عندما يكون مطويًا يكون مضغوطًا ومربعًا إلى حد ما، ولكنه لا يحتاج إلى شاشة خارجية مثل Motorola Razr 2019. إنه يشبه Motorola Razr 2019 أكثر من Galaxy Z Flip حيث أن نصفه أقصر قليلاً. هذا يترك الجبهة مكشوفة دائمًا.

هذه الجبهة تحتوي على الكاميرا. يمكن إستخدام هذه الكاميرا ككاميرا خلفية عندما لا يكون مطويًا وككاميرا أمامية عندما يكون مطويًا. وتجدر الإشارة إلى أن النموذج الأولي الذي عرضته لنا شركة Oppo في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 يبدو مشابهًا، إلا أنه كان قابلاً للطي أفقيًا على غرار Huawei Mate X.

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أنشأ موقع LetsGoDigital العديد من الصور الحاسوبية بناء على براءة الإختراع هذه. لاحظ أن براءة الإختراع تتمحور حول حركة الطي والمستشعر، لذا فإن تحديد موضع الكاميرات والعناصر الأخرى غير المرتبطة بالبراءة ينطوي على القليل من التخمين.

صممت شركة Oppo هذا الهاتف ليعمل في أكثر من حالة، وليس فقط عندما يكون مطويًا بالكامل أو ممدًا بالكامل، فمستشعر الزاوية يمكنه إكتشاف زاوية الطي وضبط واجهة المستخدم وفقًا لذلك. مثل Galaxy Z Flip، يمكن وضعه على طاولة في هيئة نصف مطوية مثل الحاسوب المحمول.