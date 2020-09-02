OnePlus توضح تصميم OxygenOS 11، ويُركز على إستخدام اليد الواحدة

فاطمة أيت طالب - دبي - مع إستمرار نمو حجم الهواتف الذكية، تولي بعض الشركات المصنعة إهتمامًا متزايدًا ببيئة العمل في هواتفها الذكية من خلال العمل أكثر على البرمجيات. مع روم OxygenOS 11 القادم، قامت شركة OnePlus بإعادة تصميم كبيرة لواجهة المستخدم الخاصة بها للسماح بإستخدام هواتفها الذكية بيد واحدة. يتوفر الإصدار التجريبي من روم OxygenOS 11 بالفعل لسلسلة هواتف OnePlus 7 و OnePlus 8، والأن كشفت الشركة الصينية عن المظهر الخارجي لروم OxygenOS 11.

في جوهره، يُحاول نظام OxygenOS 11 تقديم تجربة الأندرويد مع طريقة الإستخدام الصحيحة والمريحة من خلال إجراء تغييرات على الواجهة لتقديم تجربة مستخدم أفضل. إحدى التحسينات الرئيسية هي التركيز على سهولة الإستخدام بيد واحدة. أجرت OnePlus إختبارًا مع مستخدميها للمساعدة في تحديد الحجم المثالي للخط داخل التطبيقات.

قام المستخدمون أيضًا بتجميع خريطة حرارية لمناطق لمس الشاشة للتعرف على مناطق الشاشة التي يسهل الوصول إليها والتي يصعب الوصول إليها. تظهر النتائج أن المكان الذي يسهل الوصول إليه هو منتصف الشاشة، وهذا ما ينعكس على تطبيقات مثل الإعدادات والصور والطقس.

Advertisements

هناك أيضًا إضافات خاصة بالتطبيق مثل زر Quick Share الجديد في تطبيق الكاميرا والذي يسمح لك بالضغط مطولاً على الصورة المصغرة لآخر صورة مخزنة للحصول على خيارات المشاركة السريعة. يجلب روم OxyegnOS 11 أيضًا خط OnePlus Sans الجديد والوضع الليلي المُحسن والعديد من التغييرات المرئية الأخرى.