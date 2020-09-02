Realme تكشف النقاب رسميًا عن Realme X7 و Realme X7 Pro، وتعرض Realme V3 5G بسعر تنافسي

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Realme اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن ثلاثة هواتف ذكية جديدة متوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G، ويتعلق الأمر هنا بكل من Realme X7 و Realme X7 Pro إضافة إلى كل من Realme V3 الإقتصادي. ويمكنكم أدناه الإطلاع على المواصفات التقنية لكل هاتف، فضلا عن الأسعار والتوافر. Realme X7 شاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD

معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Dimensity 800U بتردد 2.4GHz

ذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB

ذاكرة داخلية بحجم 128GB

كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل تضم عدسة بفتحة 2.5

أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الأحادية اللون، وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو.

بطارية بسعة 4300mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W

مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة

الألوان : الأزرق والأبيض واللون المتدرج

السعر : يبدأ من 265 دولار أمريكي

موعد الإطلاق : 7 سبتمبر Realme X7 Pro شاشة AMOLED بحجم 6.55 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz

معالج ثماني النوى من فئة +MediaTek Dimensity 1000

ذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB

ذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB

كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل تضم عدسة بفتحة 2.5

أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الأحادية اللون، وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو.

بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W

مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة

الألوان : الأزرق والأبيض واللون المتدرج

السعر : يبدأ من 320 دولار أمريكي ويصل إلى 470 دولار أمريكي

موعد الإطلاق : 7 سبتمبر Realme V3 5G شاشة LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD

معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Dimensity 720

ذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB

ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB

كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل

ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق

بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W

مستشعر بصمات الأصابع في الخلف

الألوان : الأزرق والأبيض

السعر : يبدأ من 146 دولار أمريكي ويصل إلى 235 دولار أمريكي

موعد الإطلاق : 9 سبتمبر

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كانت هذه تفاصيل خبر Realme تكشف النقاب رسميًا عن Realme X7 و Realme X7 Pro، وتعرض Realme V3 5G بسعر تنافسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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