تقرير جديد يقترح قدوم نسختين من Apple Watch، وجهاز iPad Air جديد في غضون شهر

فاطمة أيت طالب - دبي - طلبت شركة آبل من مورديها تصنيع ما لا يقل عن 75 مليون هاتف iPhone مُزود بتقنية 5G، فهي تتوقع شحن 80 مليون وحدة من هواتف iPhone 12 Series الجديدة هذا العام، على الأقل وفقا لتقرير جديد صدر اليوم من وكالة الأنباء Bloomberg نقلاً عن أشخاص مطلعين على المسألة.

تخطط الشركة الأمريكية لإطلاق أربع طرازات من iPhone 12 في وقت لاحق من هذا العام علمًا أن إثنين منهما سيحملان شاشات بحجم 6.1 إنش، في حين سيحمل الطرازين المتبقيين شاشات بأحجام 5.4 إنش و 6.7 إنش. وبالنسبة للهاتف iPhone 12 الذي سيضم شاشة 5.4 إنش وiPhone 12 Max الذي سيضم شاشة 6.1 إنش، فهما سيأتيان مع إطار مصنوع من الألومنيوم، بينما سيضم iPhone 12 Pro الذي سيأتي مع شاشة 6.1 إنش وiPhone 12 Pro Max الذي سيضم شاشة 6.7 إنش إطار مصنوع من المعدن المقاوم للصدأ. ومع ذلك، ستأتي جميع الطرازات الأربعة مع إطار مسطح يذكرنا بالإطار المسطح للهاتفين iPhone 4 و iPhone 4S.

التقرير الصادر من وكالة الأنباء Bloomberg أشار كذلك إلى أن شركة آبل ستقوم بإطلاق iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max باللون الأزرق الداكن والذي سيحل محل اللون الأخضر الداكن الذي رأيناه في iPhone 11 Pro. سيحصل iPhone 12 Pro Max أيضًا على كاميرا LiDAR والتي رأيناها لأول مرة في iPad Pro 2020.

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يقول التقرير أيضًا أن شركة آبل ستكشف عن جهاز iPad Air جديد مع شاشة تشبه iPad Pro مما يعني أنها ستمتد من الحافة إلى الحافة، فضلا عن نسختين جديدتين من الساعة الذكية Apple Watch، واحدة منهما ستأتي لخلافة Apple Watch Series 5، والأخرى ستصل كبديل لـ Apple Watch Series 3. ويُشاع أنه سيتم إطلاقهما إما هذا الشهر أو في أكتوبر إلى جانب iPhone 12 Series وملحق التعقب AirTags الذي كتبنا عنه في أكثر من مرة في الماضي.

بالإضافة إلى جميع هذه المنتجات، من المتوقع أن تُعلن شركة آبل كذلك عن نسخة أصغر وأرخص من مكبر الصوت الذكي Apple HomePod، وأول سماعات رأس تحت علامتها التجارية بدلاً من العلامة التجارية Beats. الشركة تُطور أيضًا جهاز Apple TV جديد يضم معالج أسرع وأداة تحكم جديدة عن بُعد، وتخطط لإطلاق النسخة الرسمية والمستقرة من نظام iOS 14 هذا الشهر.

على أي حال، هذه مجرد شائعات في الوقت الراهن مما يعني أنه ينبغي التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن نود أن نشير إلى أن هذه الشائعات تتماشى مع تصريحات العديد من المصادر التي لطالما كانت صادقة في الماضي.