شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخطط لبيع 75 مليون هاتف أيفون يدعم 5G قبل نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط شركة أبل لشحن ما بين 75 و80 مليون هاتف أيفون داعم لشبكات الجيل الخامس فى وقت لاحق من هذا العام، حيث طلبت شركة أبل من الموردين بناء 75 مليون جهاز أيفون يدعم 5G على الأقل فى وقت لاحق من هذا العام، إلى جانب إصدارات جديدة من ساعتها الذكية أبل ووتش، و iPad Air جديد و جهاز HomePod الأصغر، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج اليوم الثلاثاء.

وقال التقرير، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، إن الشركة تتوقع أن تصل شحنات الجيل التالى من أجهزة أيفون إلى 80 مليون وحدة فى عام 2020، فيما تستعد أبل أيضًا لإطلاق iPad Air جديد بشاشة تشبه iPad Pro من الحافة إلى الحافة، وإصدارين جديدين من Apple Watch وأول سماعات فوق الأذن خارج علامة Beats التجارية

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فيما يتماشى الرقم تقريبًا مع إطلاق العام الماضي، فى إشارة إلى أن آبل لا تتوقع أن تؤدى جائحة فيروس كورونا إلى تراجع الطلب على المنتج الأكثر أهمية للشركة، وذلك بالرغم من أن الشركة قالت: إن الهواتف ستتأخر حتى شهر أكتوبر، حيث تخطط شركة آبل لإطلاق أربعة أجهزة "iPhone 5G" جديدة فى شهر أكتوبر داعمة لشبكات الجيل الخامس مع تصميم مختلف وخيارات أوسع لأحجام الشاشة.

وفى صيف عام 2019، كان الموردون يستعدون لصنع مكونات لما يصل إلى 75 مليون جهاز، وكان الهدف فى عام 2018 مشابهًا، لذا فإن هدف هذا العام بين 75 مليون إلى 80 مليون وحدة (iPhone 5G) هو علامة صعودية، فيما قدمت شركة فوكسكون، الشريك الرئيسى فى التجميع، العديد من الإشعارات عبر WeChat خلال الشهر الماضى لتوظيف عمال فى مصنعها الرئيسى لتجميع آيفون فى مدينة تشنغتشو بوسط الصين.